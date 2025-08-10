"Дрони – ефективна зброя. Використовуючи ШІ, можемо зробити так, що наш БПЛА сам знайде "ворога" і сам його знищить", - авіаційний експерт Анатолій Храпчинський

Заступник гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський в інтерв’ю УНІАН розповів, в чому полягають ризики застосування Росією реактивних БПЛА та як зробити полювання на "Шахеди" ефективнішим.

Переглянути відео-версію інтерв'ю можна за посиланням.

Пане Анатолію, останнім часом в українському інформаційному просторі все частіше обговорюють реактивні "Шахеди". Наскільки вони небезпечні та чи справді українські дрони-перехоплювачі безсилі проти них?

Давайте, мабуть, почнемо з того, чому з'явилися реактивні дрони. Адже, щоб розуміти, як протидіяти, треба розуміти, чому з'являється така зброя. І тут я би зауважив, що Росія не хоче використовувати дороговартісні ракети, але хоче завдавати комбіновані удари по території України.

Основні два напрямки, куди рухається Російська Федерація, - це велика кількість і комбінованість. Досягається це за рахунок саме ударних безпілотників типу "Шахед", імітаційних дронів "Гербера", "Пародія"… І, до речі, останнім часом можна спостерігати, як вони навіть до "Гербер" кладуть 10-12 кілограмів вибухівки… Комбінованість іде за рахунок двох різних типів цілей. Одна – малошвидкісна. Інша – на реактивній тязі. Усе це ускладнює детекцію та протидію.

Тобто ми, своєю чергою, так само маємо будувати комбіновану систему, яка зможе протистояти загрозам?

Так. Потрібна комбінована система, яка зможе протистояти не тим загрозам, які вже є, а тим, які будуть.

На жаль, поки ми пасемо задніх і даємо протидію після того, коли вже з’явилась нова загроза. Адже, знову ж таки, дрон-перехоплювач – це відповідь на те, що росіяни почали використовувати більшу висоту для обходу наших мобільних вогневих груп…

Тому і треба розуміння, що основною метою наших дій має бути створення системи, яка буде заздалегідь передбачати будь-які зміни в тактиці застосування ворогом таких ударних дронів або іншої зброї. Зокрема мова про систему детекції, яка буде включати і класичну активну радіолокацію, і пасивну радіолокацію, і різноманітні датчики. Частково ці рішення у нас реалізовані.

Але потрібне масштабування?

Так. Російські БПЛА є прогнозованою ціллю. Тобто, ми можемо спрогнозувати траєкторію польоту в певних відстанях, на яких ми можемо відпрацювати тими самими дронами-перехоплювачами. І коли ми будемо мати якісне розуміння і характеристику цілі, тоді ми можемо обирати, чи використовуємо вогневу групу, чи використовуємо, наприклад, турелі зі штучним інтелектом з системою перехоплення, або якісь гармати, або використовуємо дрони, або вже на випадок, якщо там якісь більш складні умови, ми використовуємо авіацію, і так далі… Нам треба шукати рішення, які допоможуть протидіяти будь-якій загрозі наперед.

Вже кілька тижнів в українському інформаційному полі обговорюються можливості росіян запускати по нас сотні БПЛА щодоби. На цьому тлі, чи достатньо швидко ми готуємось протидіяти таким загрозам? Чи готові ми до таких викликів?

Ще у травні 2023 року ми пропонували рішення щодо перехоплення ворожих розвідувальних дронів за рахунок використання дронів-перехоплювачів. Зараз ми, в принципі, бачимо, як ця технологія використовується. Але, знову ж таки, як ми її застосовуємо? Це відбувається на рівні пілота, який докеровує дрон-перехоплювач. Тобто, наш БПЛА женеться за "Шахедом". Ми ж вже пропонуємо використання частково автоматизованого рішення: коли наш дрон вилітає в сектор, де перебуває ворожий "Шахед", потім, за допомогою штучного інтелекту (камери зі штучним інтелектом) вишукує ціль і перехоплює її, самостійно наводячись. Тобто, ми покладаємо більшу частину технологічного процесу безпосередньо на дрон, який ми потім знищимо при ударі об "Шахед".

Водночас, тут є окремі обмеження: сніг, дощ, хмарність, туманність… усе це зменшує ефективність застосування такого виду озброєння. Але треба також пригадати, що "Шахед" свого часу теж не міг літати в дощову погоду, а зараз може. Тобто, ворог передбачав це і модернізував його до спроможності використовувати навіть погану погоду як одну з можливостей для проривання нашої протиповітряної оборони.

Коли ми розгорнемо якісну систему детекції, нам легше буде пропонувати різноманітні системи перехоплення. Тоді ми можемо використовувати дрон навіть без камери, адже будемо знати точку, де він повинен перебувати, тому що саме там за 15-20 секунд буде перебувати й ворожий "Шахед".

Це ми говоримо про захист, а як щодо наших ударних спроможностей? Вже є інформація, що Росія, торгуючись зі Сполученими Штатами в намаганні відтягнути введення нових санкцій, пропонуватиме перемир’я у небі. Чи може це свідчити про те, що ми своїми БПЛА дальнього радіусу дії значно дошкуляємо РФ, тому вона хотіла би це на якийсь час припинити?

Так і є. Ба більше, для того, щоб влучити по якомусь російському НПЗ, нам не потрібно запускати по триста дронів, як це робить Росія. Тобто, це демонструє нашу технологічність. Крім того, наші удари дошкуляють і цивільному населенню РФ з тієї точки зору, що населення Росії бачить, що відбувається і у них вже з'являються думки, що "цар" не такий вже й хороший, адже це він привів війну на територію Росії…

Водночас не можна обійти увагою те, що такі "торги" РФ із США є проблемою для нас. Тому що зменшення з нашого боку ударів по стратегічних об'єктах на території Російської Федерації знижує рівень досягнення нами наших стратегічних задач. Коли ми вимушено переходимо в позиційну війну, Росія отримує перевагу.

Але, знову ж таки, у нас є лінія дронів. Якщо вона буде вчасно розгорнута в тому сенсі, в якому вона передбачає своє існування, із застосуванням великої кількості роботизованої техніки в небі і на землі, розвідувальних дронів, ударних дронів, і коли наші оператори (навіть не пілоти), контролюватимуть певну ділянку території і лише докеровуватимуть і контролюватимуть процес, тоді росіянам буде складно просуватися безпосередньо вже і в позиційній війні.

Ми повинні бути більш технологічні і більш стратегічно обачливі. Приміром, якщо ми говоримо про дрон на оптоволокні – це ефективний вид озброєння. Але такий дрон – це один пілот і двадцять хвилин виконання бойової задачі. А, уявімо, якби цей дрон був зі штучним інтелектом? Він сам знайде "ворога" і сам його знищить.

До речі, щодо дронів на оптоволокні. Днями бачила інформацію, що один з таких апаратів ворога зміг 12 кілометрів розмотати по воді. Чи може противник так тестувати можливості, наприклад, для збільшення шансів форсувати Дніпро?

Використання дронів на оптоволокні на таких відстанях, це насправді не новина, ми давно використовуємо набагато більше відстані. Крім того, оптоволокно можна використовувати і на воді, і під водою. Але небезпека справді в тому, що ворог в принципі намагається працювати в цьому напрямку і використовує такі інструменти. Тобто, нам вже треба шукати рішення для протидії такій загрозі.

Загалом, давайте не забувати (і наголошувати на цьому), що все, що використовує Росія, або вкрадене, або куплене у когось по ліцензії – сама вона нічого вигадати не може. Але, на жаль, хоча Росія не може вигадати продукт, вона може його модернізувати та масштабувати…

На цьому тлі, чого Україні варто чекати від ворога на осінь? Яким чином ми готуємось протидіяти росіянам у небі?

Давайте не чекати. Давайте донатити, іти в інженери (працювати і допомагати військовим), або ставати військовими.

А з чим нам доведеться впоратися восени? Безумовно, ворог буде тиснути на нас далі. Якщо навіть відбуватиметься зменшення бойової активності, то нам в жодному разі не варто зменшувати наш потенціал щодо розбудови miitech-компаній та їх можливостей.

Маємо розуміти, що поки існує Російська Федерація, буде загроза для існування вільної України.

Тетяна Урбанська