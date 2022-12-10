У адміністрації Байдена є "побоювання" з цього приводу.

Білий дім поки активно не розглядає запит України Про надання касетних боєприпасів, але і не відмовляється їх передавати.

Як повідомляє Politico з посиланням на інформовані джерела, це один з багатьох запитів, які адміністрація Байдена наразі активно не розглядає.

"Це не "не", але це не те, де зараз є просування", – каже джерело.

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У адміністрації Байдена є "побоювання" з цього приводу, оскільки касетні боєприпаси заборонені в більш як 100 країнах світу.

"Згідно з нашою власною політикою, у нас є побоювання з приводу використання таких боєприпасів", – заявив офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, відмовившись підтвердити, що від Києва надходив такий запит.

Експерти зауважували, що для України касетні боєприпаси могли б розв'язати дві основні проблеми: потреба в більшій кількості боєприпасів для артилерійських і ракетних систем і скорочення чисельної переваги Росії в артилерії.

Що таке касетні боєприпаси

Касетні боєприпаси вперше застосовували під час Другої світової війни. Ці снаряди містять від 2 до декількох сотень однотипних бойових елементів меншого розміру, які розкидаються на великій території.

Вони призначаються для ураження декількох військових цілей на великій території, але також становлять серйозну небезпеку для мирних жителів – як під час боїв, так і після.

Конгрес запровадив законодавчі обмеження щодо можливості Вашингтона передавати касетні боєприпаси, посилаючись на ризик для цивільного населення, хоча США не підписали конвенцію, що передбачає міжнародну заборону такої зброї. Україна також не підписала конвенцію.

Касетні боєприпаси на війні в Україні

Використання Росією касетних бомб було зафіксовано як в Україні, так і в Сирії. Зокрема, РФ атакувала Харків 300-міліметровими касетними ракетами "Смерч". Amnesty International фіксувала використання касетних боєприпасів БМ27 "Ураган" під час обстрілів Охтирки на Сумщині, ARES – снарядів 3Б30 в Чорноморському Херсонській області.

Також фіксували застосування касетних снарядів для "Торнадо-С" у Покровську Донецької області, застосування балістичних ракет з касетною бойовою частиною "Іскандер-М" у Краматорську Донецької області тощо.

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