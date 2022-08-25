Від них загинуло вже 689 мирних жителів.

На сьогоднішній день Україна - єдина в світі країна, на території якої застосовуються касетні боєприпаси.

Про це йдеться в доповіді організації Human Rights Watch.

За їхніми даними, російська армія використовувала на війні касетні боєприпаси сотні разів, торкнувшись як мінімум 10 з 24 областей України.

За попередніми підрахунками, в період з лютого по липень через обстріли касетними боєприпасами в Україні загинуло 689 мирних жителів.

"У 2022 році Росія застосовувала в Україні як старі касетні боєприпаси зі збережених запасів, так і нові, нещодавно розроблені зразки. Що ж стосується української сторони, то на підставі наявних даних немає підстав вважати, що серед переданої Україні в 2022 році іншими країнами артилерійської, ракетної та іншої зброї були боєприпаси, які згідно з використовуваним в Конвенції визначенням могли б вважатися касетними", - йдеться в доповіді.

Human Rights Watch, посилаючись на непідтверджену інформацію, повідомляє про два випадки застосування українською армією касетних боєприпасів.

"І Росії, і Україні слід відмовитися від застосування касетних боєприпасів і приєднатися до Міжнародної конвенції від 2008 року, що забороняє цей вид зброї", - зазначають в організації.

Нагадаємо, що раніше експерти ОБСЄ підтвердили, що армія РФ використовує запальні і касетні боєприпаси, фосфорні бомби та термобарична зброя в Україні.

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