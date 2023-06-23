У Пентагоні зазначили, що США використовують будь-яку можливість для покриття потреб армії України.

Україна отримає високоточні бомби GLSDB. Поставку від США варто очікувати не раніше осені.

У заступника глави Пентагону з міжнародних питань Лаури Купер запитали, чи зможе Вашингтон поставити Києву далекобійні боєприпаси ATACAMS "прямо зараз", щоб ЗСУ не чекали поставки гостро необхідних систем для наступу. За її словами, США використовують будь-яку можливість для покриття потреб українських бійців.

При цьому вона зазначила, що високоточні бомби наземного запуску GLSDB відправлять Україні не раніше осені, хоча "колеги з постачання" працюють над прискоренням процесу.

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Довідка УНІАН. Снаряди GLSDB - далекобійна крилата бомба здатна вразити ціль на відстані в 150 кілометрів. Це експериментальний гібрид, в якому поєднується авіабомба малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від снаряда M26.

Далекобійні снаряди для України - останні новини

Високоточні далекобійні ракети GLSDB повинні увійти в новий пакет допомоги США. За словами представника Пентагону, бригадного генерала Патріка Райдера, Україна самостійно може вирішувати, як їх використовувати, хоча раніше у Вашингтоні говорили, що Україна не може застосовувати американську зброю по території Російської Федерації.

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