"Томагавки" для України: жодна зброя не зайва

Увесь час з початку російського повномасштабного вторгнення, Україна, захищаючись, намагалась отримати максимально широкий перелік озброєння від партнерів. Але якщо у 2022-му навіть "Стінгери" були з розряду неможливого, то у 2025-му і "Томагавки" більше не табу.

Вперше більш-менш офіційно про крилаті ракети "Томагавк", якими США могли б допомогти Україні стримувати російську агресію, заговорили ще у 2024 році. Американські чиновники стверджували, що про них йшлося у секретній частині "Плану Перемоги", представленому західним лідерам президентом України Володимиром Зеленським. Проте з інформації, яка тоді просочилась в американські медіа, можна було зробити висновок, що цей запит України залишиться без відповіді. Адже, як йшлося в численних публікаціях, тодішній президент США Джо Байден не дозволив Києву використовувати і наявні американські ракети дальнього радіусу дії для завдавання ударів вглиб Росії по її воєнних об’єктах.

Після того, як у президентське крісло у Сполучених Штатах повернувся Дональд Трамп, з’явилась нова надія: мовляв, там, де демократи демонстрували надмірну обережність, республіканці можуть бути рішучішими. Проте сталось не так, як гадалось, а поставки американського озброєння навіть по програмах, які були прийняті за президентства Байдена, десь значно погіршились, а десь і зупинились.

Півроку "гойдалок", розмов про недостатній рівень поваги до очільника Білого дому, тиск на жертву агресії та "дружба" з агресором… Врешті, навіть коли американське озброєння Україна почала отримувати через трампівську "геніальну" схему - США нічого не дають, країни НАТО у них купують і передають Україні – "Томагавки" залишались недосяжними.

Відео дня

У травні 2025-го у The Washington Post з’явилась інформація, що Трамп розглядав можливість поставок Україні цих крилатих ракет, однак далі розмов справа знову не пішла. Мовляв, "Томагавки" можуть вражати цілі навіть у Москві та Санкт-Петербурзі, але президент США воліє досягти миру через домовленості між Зеленським та Путіним.

Але вже у жовтні Дональд Трамп заявив, що, можливо, поговорить з Путіним і скаже: "…Послухай, якщо цю війну не вдасться врегулювати, я дам їм [Україні] ракети "Томагавк"".

Що ж змінилось? Глобально, на жаль, нічого. Це аж ніяк не "прозріння" Трампа щодо того, що Путін водить його за ніс. За розмовами про більшу лояльність США до України та ймовірність нарешті передавати давно очікувані далекобійні ракети, стоїть прагматичний розрахунок – демонстрація сили і примус до миру. І при цьому, варто розуміти, що мова не про мир на умовах України. Водночас і для Росії така історія не є приємною.

Кремль боїться, але фронт не відчує?

Навіть гіпотетична можливість отримання Києвом крилатих ракет "Томагавк" викликала у Москви істерику. Важко якось інакше трактувати, приміром, заяву заступника секретаря Радбезу РФ Дмитра Медвєдєва, який недвозначно натякнув: відрізнити ядерне застосування "Томагавків" від звичайного в польоті неможливо, тому Росія буде аналогічно відповідати.

"Пуск їх здійснюватиме не "бандерівський Київ", а саме США. Читай: Трамп. Як відповідати Росії? Саме так!", - написав він в одній з соцмереж.

Той самий наратив повторив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, який зазначив, що запуск "Томагавків" потребує участі спеціалістів США, тому поставка цих ракет Києву "дійсно може погано закінчитися".

Але, скільки б росіяни не дули щоки про "страшну відповідь", натякаючи на свою "ядерну битку", їх страх очевидний і далеко не ірраціональний. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, в радіусі дії "Томагавків" різних модифікацій перебувають понад 3500 цілей. Приміром, авіабази, на які росіяни перемістили Ту та МіГи – подалі від аеродромів вздовж кордону з Україною, куди українці вже навчилися влучати, або нафтова інфраструктура, куди разом з добрими дронами долітатимуть і ракети.

Простими словами, якщо вважати полем бою лише лінію фронту, то "Томагавк" безпосередньо на неї справді не впливатимуть. Водночас, як йдеться у матеріалах ISW, Україна, ймовірно, "може значно погіршити бойову ефективність Росії на передовій, завдаючи ударів по вразливих районах тилового забезпечення, які підтримують і забезпечують операції Росії на лінії бойового зіткнення".

Але є один суттєвий момент: надзвичайно приємні для ураження цілей технічні характеристики ракет "Томагавк" (можуть запускатись за будь-яких погодних умов, летіти зі швидкістю літака і надзвичайно низько, що ускладнює їх виявлення), на жаль, розбиваються об можливу їх кількість, яку США, теоретично, могли б надати Україні. В експертних оцінках називають цифри від 20 до 50 ракет. І це дійсно кардинально не змінить динаміку війни. Чому ж навіть така мала кількість – важлива?

Стратегія, а не тактика

За словами політолога Ігоря Петренка, думка про те, що "Томагавки" - якась диво-зброя, яка миттєво змінить хід війни, не більше, ніж міф. Адже головна сила цих ракет не у тактичному, а у стратегічному впливі.

"Це – потужна зброя, здатна вражати цілі на відстані до 2500 км, але її поява не означає автоматичної перемоги "завтра". Наземних пускових установок для "Томагавків" наразі вироблено дуже мало. Це означає, що перші партії не будуть масовими", - зазначає він.

Отже, вочевидь, головна мета – не знищити усі досяжні цілі на території Росії, а змусити її відчути, що безпечних місць у її глибокому тилу більше немає.

"Це змусить росіян переміщувати склади, авіабази, штаби, що ускладнить логістику і посіє паніку. Як доказ – істерична реакція Кремля, який то заявляє, що легко їх зібʼє, то погрожує "ескалацією"", - вважає експерт.

Своєю чергою, політолог Вадим Денисенко також зазначає, що "Томагавки" не змінюють хід війни на полі бою, але створюють загрозу того, що Україна, як мінімум, може частково зупинити експорт російської нафти. Особливо, зважаючи, що і без американських ракет вже завдано кілька болючих ударів.

Крім того, експерт нагадує, що дозвіл американців на певний тип зброї відкриває можливість отримання європейських аналогів. Отже, теоретично, зараз мова може йти про німецькі Тауруси. Тим більше, що інформація про це вже обговорюється в медіа. Мовляв, у понеділок, 13 жовтня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вже оголосив, що поговорить із Трампом про "спільні зусилля", які, серед іншого, спрямовані на те, щоб "допомогти припинити війну в Україні".

Також, на думку Денисенка, в США можуть вважати, що страх отримання Україною "Томагавків", може працювати сам по собі. Причому, не лише в контексті України, а й у контексті можливої ескалації на кордонах НАТО.

"Однак тут існує ризик того, що росіяни можуть спробувати розігрувати гру: ми не нападаємо на НАТО, а ви [американці] поки що даєте нам [росіянам] можливість воювати в Україні", - зазначає політолог.

***

Вочевидь, "Томагавки" навряд стануть для України геймчейнджерами (так само, як свого часу такими не стали, приміром, F-16). Але і применшувати значимість (ймовірного) кроку з передачі цих крилатих ракет точно не варто. У війні на виснаження Україна потребує хорошої зброї у будь-якій кількості. І жоден "Томагавк" не буде зайвим.