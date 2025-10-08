В РФ і раніше гостро реагували на постачання західної зброї Україні і погрожували ескалацією. Але так званий перетин "червоних ліній" залишився без відповіді з боку росіян.

Кремль продовжує кампанію, спрямовану на запобігання продажу Україні американських ракет Tomahawk.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). У ISW вважають, що російська влада за допомогою своєї пропаганди намагається виставити ймовірну поставку ракет "Томагавк" Україні як небезпечну ескалацію, щоб стримати США від цього кроку.

Аналітики Інституту зазначили, що до подібних інформаційних кампаній Москва вдавалася і раніше, коли йшлося про передачу Україні тактичних ракетних систем ATACMS, високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, винищувачів F-16 та танків "Абрамс".

"Однак попередні постачання західної зброї та українські удари з використанням далекобійних систем, наданих США, не викликали ескалації, хоча Захід та Україна неодноразово порушували нібито "червоні лінії" Росії в минулому", - констатували аналітики.

У зв'язку з цим, як вважають в Інституті, погрози РФ щодо постачання "Томагавкыв" є частиною ширшої кампанії рефлексивного контролю Росії, метою якого "є примусити опонентів Росії ухвалювати політичні рішення, які насправді вигідні Росії"

Ракети Томагавк для України

Днями Трамп заявив, що може прийняти рішення про постачання ракет Tomahawk Україні. Але він також зазначив, що хотів би знати як Україна планує їх застосовувати.

Видання The Telegraph зауважило, що постачання американських ракет "Томагавк" Україні може зайняти місяці, і вони можуть так і не вилетіти з пускових установок, але це не означає, що вони не вплинуть на Кремль.

