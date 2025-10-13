'Погано закінчиться': Медведєв істерично відповів Трампу через заяви про 'Томагавки'

Кремлівський високопосадовець сподівається, що заяви навколо постачання ракет Україні - це лише "порожні погрози".

Експрезидент РФ, а нині заступник секретаря російського Радбезу Дмитро Медведєв занервував через заяви президента США Дональда Трампа про ймовірність постачань Україні далекобійних ракет "Томагавк".

"Постачання цих ракет може скінчитися погано для всіх. І насамперед – для самого Трампа. Сто разів було сказано у зрозумілій навіть для зоряно-смугастого дядечка формі, що відрізнити ядерне застосування "Томагавків" від звичайного в польоті неможливо. Пуск їх здійснюватиме не "бандерівський Київ", а саме США. Читай: Трамп. Як відповідати Росії? Саме так!" - заявив Медведєв у Telegram.

Знервований кремлівський посадовець висловив сподівання, що заяви щодо "Томагавків" - лише чергова порожня загроза, спричинена "затяжними переговорами" Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Відео дня

"На кшталт відправлення атомних підводних човнів ближче до Росії", - заявив він.

Ракети "Томагавк" для України - головні новини

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що може схвалити передачу крилатих ракет "Томагавк" Україні, якщо Росія продовжить війну. При цьому він додав, що, можливо, спочатку обговорить це питання з Володимиром Путіним, оскільки такі дії стануть "кроком вперед" у війні.

Натомість президент України Володимир Зеленський сказав, що якщо США передадуть Україні ракети Tomahawk, то удари завдаватимуть виключно по російських військових цілях.

Водночас на запитання, чи схвалив американський лідер передачу ракет Україні, Зеленський відповів, що поки що робота над цим питанням триває.

Вас також можуть зацікавити новини: