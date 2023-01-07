Росія більше стурбована тією західною військовою допомогою, яка може вплинути на конкретні російські військові операції в Україні.

Москва продовжує вибірково реагувати на надання Україні військової допомоги. Майже без відповіді російські офіційні особи та пропагандисти залишили факт передачі Україні важкого наступального озброєння на 3 мільярди доларів від США.

Як пише Інститут вивчення війни, це ще раз підкреслило, що Кремль і російський інформаційний простір вибірково переймаються, коли зображати західну військову допомогу як ескалацію.

Росія більше стурбована тією західною військовою допомогою, яка може вплинути на конкретні російські військові операції в Україні, наприклад, передачею Україні сучасних ПРО від російських ракет.

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Аналітики відзначають, що Кремль продовжить хвилюватися виключно цією стороною допомоги, а не, наприклад, "червоними лініями", пов'язаними з потенційними ударами по самій Росії.

Допомога США Україні

Нагадаємо, трохи раніше у Білому домі офіційно оголосили про виділення Україні нового пакету допомоги на суму $3 млрд. На цю суму Києву будуть виділені боєприпаси і зброю із запасів Міністерства оборони. Ще $225 млн будуть спрямовані на фінансування довгострокового потенціалу та модернізації ЗСУ.

Також стало відомо, що Німеччина поставить Україні додаткову батарею комплексів Patriot. А пізніше спікер німецького уряду Штеффен Гебештрайт повідомив, що ця поставка запланована на перший квартал цього року.

Про постачання Україні цього озброєння домовилися США і Німеччина, за підсумком переговорів президента Джо Байдена і канцлера Олафа Шольца.

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