Всього Києву відправлять 50 американських бойових машин піхоти.

США і Німеччина домовилися відправити в Україну бойові броньовані машини M2 Bradley і другу зенітно-ракетну батарею Patriot.

Оголошення було зроблено в спільній заяві президента США Джо Байдена і канцлера ФРН Олафа Шольца після телефонної розмови в четвер. За словами офіційної особи, проінформованої про розмір допомоги, відправлені в Україну будуть 50 машин, уточнює New York Times.

З урахуванням раніше анонсованих поставок німецьких БМП Marder, Україна вперше отримає бойові машини піхоти західного виробництва. Днем раніше Франція заявила, що відправить до Києва броньовані розвідувальні машини AMX-10 RC власного виробництва.

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Хоча Німеччина як і раніше відмовляється дати Україні свій основний танк Leopard 2, рішення надати відразу 40 БМП Marder є прогресом для Берліна, який місяцями чинив опір закликам надіслати танки або бойові машини. Проте, Київ раніше вже отримав від уряду Шольца бронетранспортери, мобільну зенітну установку Gepard, а також зенітно-ракетний комплекс IRIS-T.

БМП Bradley - характеристики

Бойові машини піхоти Bradley, які опиняться в розпорядженні ЗСУ, являють собою "золоту середину" між можливостями сучасних танків типу M1 Abrams, про які просив президент Зеленський, і бронетранспортерами M113 часів війни у В'єтнамі, які раніше Пентагон вже постачав в Україну після початку російського вторгнення. Bradley здатний надати українським воїнам більший захист і вогневу міць, ніж будь-яка з БМП або БТР, які Захід досі посилав.

Місія "Бредлі" полягає в тому, щоб відправити війська в бій, підтримуючи просування танків і допомагаючи піхоті потужною 25-мм гарматою, встановленою на обертовій башті, здатній стріляти вибуховими снарядами. На башті зазвичай також встановлюється 7,62-мм кулемет і пускові установки для ракет BGM-71 TOW. США вже поставили Україні 1500 таких протитанкових ракет.

"Це не танк, а винищувач танків. Bradley - це броньована машина, що володіє вогневою міццю, яка може доставляти війська в бій", - заявив представник Пентагону генерал Патрік Райдер на брифінгу для журналістів у четвер.

Bradley їздить на коліях, а не на колесах, що дозволяє долати пересічену місцевість, непрохідну для колісного транспорту. Корпус машини покритий складним комплексом броні з декількох блоків, який покликаний забезпечити певний ступінь захисту від прямих ударів артилерійських знарядь і ракет противника.

Також за словами Райдера, Сполучені Штати розглядають можливість відправки українців до США для навчання роботі з ракетною системою Patriot:

"Я думаю, що ми явно знаходимося в тій точці цієї битви, коли ми зможемо забезпечити це навчання, щоб дозволити Україні управляти такими системами, які дозволять їм зосередитися на захисті своєї країни і поверненні території"

Батарея Patriot здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності і літаки зі значно вищою стелею, ніж раніше надані Україні системи ППО.

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