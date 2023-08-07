Волонтерка Любов Шипович: Експортні обмеження на дрони з Китаю будуть критичними для фронту

Керівниця фонду Dignitas, волонтерка Любов Шипович в бліц-інтерв’ю УНІАН розповіла про проблеми з забезпеченням фронту дронами, запровадження експортного контролю з боку Китаю та механізми виходу з цієї ситуації.

Попри офіційну нейтральність, Китай, схоже, намагається активніше впливати на хід російсько-української війни. Днями представник Китаю взяв участь в обговоренні формули миру президента України Володимира Зеленського у Джидді, хоча попередню зустріч у Копенгагені, попри запрошення, проігнорував. Результати обговорення мирного плану можуть в майбутньому суттєво вплинути на ситуацію на фронті.

А от що впливатиме вже дуже скоро, то це рішення міністерства торгівлі КНР про запровадження посиленого експортного контролю за експортом дронів з 1 вересня. Це означає, що вже замовлені квадрокоптери будуть доходити до передової довше через додаткову бюрократію. На практиці це може спровокувати зростання цін та дефіцит БПЛА. І все це відбуватиметься під час війни, яку вже охрестили "війною дронів".

Про наслідки посилення китайського експортного контролю за дронами для українських захисників, потреби фронту в БПЛА, та як розв’язати проблеми, УНІАН поспілкувався з керівницею фонду Dignutas, волонтеркою Любов’ю Шипович.

Китай оголосив про посилення контролю за експортом окремих типів дронів в Україну. Що це означає і які типи дронів потраплять під обмеження? Чи вплине це на постачання "коптерів" для фронту?

Ми ще не отримали остаточний перелік кодів. За нашими попередніми оцінками, під обмеження потраплять дрони з тепловізійними камерами, тобто ті ж таки "Mavic 3T", "Matrix", "Autel", а також, що важливо, комплектуючі для виробництва дронів.

Експортний контроль є і в Україні, і в країнах ЄС, але, я боюся, що наступним кроком може стати запровадження сертифіката кінцевого споживача. Тобто, буде видно, що дрон іде в Україну, і заборона на експорт дронів з Китаю в Україну.

Це буде критично для фронту в умовах скорочення світлового дня. Крім цього, у нас 80% дронів завозиться з Китаю, а дрони, які виробляються в Україні, використовують китайські комплектуючі.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про виконання запиту Генштабу щодо забезпечення дронами, але в інтернеті безліч оголошень про збори на закупівлю "коптерів". Яка реальна ситуація з забезпеченням підрозділів БПЛА?

В нас наразі немає і 10% від необхідної кількості дронів. А такі заяви Міноборони шкодять волонтерському руху, бо люди подивляться умовний марафон, в якому їм скажуть, що усі всім забезпечені, й припиняють донатити. Далеко не всі цікавляться, яка ситуація з забезпеченням дронами війська насправді.

Буквально щойно привезли дрони у підрозділ на Донеччині. Хлопці кажуть, що підрозділ забезпечується тільки завдяки волонтерам. Командири бояться брати дрони на баланс (через матеріальну відповідальність в разі втрати квадрокоптера, - УНІАН). Натомість у росіян кількість дронів не обмежена. Один зі знайомих підрозділів тільки повернувся з Кліщіївки, де на них летіли сотні дронів щодня. Їх збивали, але дехто не виходив без антидронових рушниць.

Скільки дронів потрібно війську?

Дрони наразі є розвідувальними та з баражуючими боєприпасами (ударні). Ударних дронів необхідно мати таку ж кількість, як і снарядів [для артилерії]. За нашими розрахунками, нам потрібно щомісяця, орієнтовно, 200 тисяч ударних дронів, які слід постійно поповнювати. Що стосується розвідувальних дронів, то нам потрібно, орієнтовно, 30 тисяч дронів, які теж втрачаються і їх слід регулярно поповнювати.

Як я вже сказала, в нас немає і 10% від необхідної кількості дронів. Якщо раніше у командирів був пріоритет – дайте дрони, то зараз перший пріоритет – може, хтось хоче контракт підписати, у нас умови хороші. Ми зараз воюємо людьми. І у нас починають закінчуватися солдати.

Що потрібно зробити, щоб кардинально змінити ситуацію з дронами на фронті?

Слід максимально спростити бюрократичну тяганину, зняти мито на комплектуючі для БПЛА. Зараз пільги надали лише виробникам, але є дистрибутори. Військові, якщо замовляють, мають сплатити мито, що підвищує вартість дронів...

Також державі слід масово закупати комплектуючі для дронів і паралельно запускати масове виробництво БПЛА в Україні, давати гранти новим виробникам. Якщо ми не запустимо якомога швидше масове виробництво дронів, то доведеться воювати людьми й не буде ким йти у контрнаступ.

Ярослав Конощук

Ярослав Конощук