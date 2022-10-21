Речник командування ПС ЗСУ нагадав, що збиття "шахедів" з автоматичної зброї є малоефективним, а у густонаселених місцях - ще й небезпечним.

За останні два тижні результативність збиття українськими військовими іранських дронів "Shahed-136" становить 85%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Якщо брати умовно два крайніх тижні застосування наших бойових сил та засобів проти дронів та результативність їхнього збиття, то ми маємо цифру на сьогодні 85% саме щодо "Shahed-136", - зазначив він. Відео дня

Ігнат наголосив, що зростання результативності роботи українських військових у збитті іранських дронів було лише питанням часу.

"Від першого застосування цих дронів у Куп'янську 13 вересня до нинішнього дня, зрозуміло, що військовослужбовці та органи військового управління набули розуміння, як організувати взаємодію, прикриття на певних ділянках, якими силами та засобами ці дрони спочатку виявляти, а потім знищувати", - сказав речник повітряних сил.

Водночас, він нагадав, що збиття "шахедів" з автоматичної зброї є малоефективним, а у густонаселених місцях - ще й небезпечним.

Іранські дрони на війні в Україні

У липні цього року Росія закупила в Ірану велику партію бойових дронів "Shahed-136" та "Mohajer-6". За різними оцінками, їхня кількість може досягати до декількох тисяч одиниць.

Своєю чергою в Росії заперечують, що її армія застосовує іранські БПЛА під час атак на українські об’єкти, а в Ірані заявили, що не продавали РФ безпілотники.

З 13 вересня до 20 жовтня Сили оборони знищили 223 дрони-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136", які російські війська запускали по території України.

17 жовтня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що минулого тижня російська армія мала 300 іранських дронів-камікадзе, загалом контракт передбачає передачу росіянам 2,4 тис. таких безпілотників.

20 жовтня ЄС та Велика Британія запровадили санкції проти трьох іранських громадян і однієї компанії через постачання дронів у Російську Федерацію.

Того ж дня речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що США продовжать вживати заходів з метою перешкоджання Ірану експортувати в Росію бойові безпілотники. Також він додав, що розповсюдження Іраном БПЛА є загрозою, що виходить далеко за межі України.

21 жовтня Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо постачання в Росію іранських дронів "Shahed-136" і "Mohajer-6", а також балістичних ракет малої дальності "Fateh-110" та Zolfaghar.

За матеріалами слідства, є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади й оборонно-промислового комплексу умисно допомагають РФ у війні проти України.

Зазначається, що метою розслідування є поіменне встановлення причетних осіб, способу та маршрутів перевезення цих озброєнь і подальше притягнення винних до відповідальності.

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