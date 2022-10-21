США продовжать заходи аби перешкодити Ірану експортувати БПЛА Росії.

Сполучені штати Америки продовжать заходи з метою перешкодити Ірану експортувати бойові безпілотники Росії.

Як пише Голос Америки, прес-секретар Нед Прайс під час прес-брифінгу в Державному департаменті у четвер, 20 жовтня оголосив дії, які прийматимуть США задля принипення поставок іранських БПЛА до Росії та їх використання на українських територіях.

За словами речника, США разом із ЄС та Великою Британією накладатимуть нові санкції на іранських фізичних та юридичних осіб, що підтримують російську війну. Прайс нагадав, що США вже призначали санкції членам мережі компаній і окремих осіб, які надають важливу підтримку іранській програмі БПЛА.

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Прайс озвучив занепокоєння щодо загрози, яку несуть іранські БПЛА поза межами території України. За словами речника, "ці дрони становлять ризик та смертельну загрозу для України, але розповсюдження Іраном технології БПЛА є загрозою, що виходить далеко за межі України".

"Наша точка зору полягає в тому, що ми вживемо всіх можливих заходів, щоб перешкодити можливості Ірану використовувати та експортувати цю смертоносну технологію. Ми діємо відповідно до повноважень США. Є резолюції Ради Безпеки ООН, є Рада безпеки ООН, є група експертів ООН. (...) Тож ми збираємося використовувати всі повноваження та інструменти, які у нас є, тому що ми знаємо про шкоду та смерть, втрати, які вона може завдати не лише в Україні, а й у регіоні", - сказав Прайс.

Від початку російського повномасшабного вторгнення, США продовжують надавати фінансування та озброєння Україні, у тому числі для протиповітряної оборони. "Ми надали 1400 ракет "Стінгер" системи "земля-повітря", які наші українські партнери ефективно використали", - прокоментував Прайс. "Ми дозволили країнам надати Україні свої власні складні системи протиповітряної оборони. Одним із прикладів, на який ми вказали, є надання Словаччиною F 300", - додав він.

Роль Ірану у війні Росії проти України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня у Білому Домі підтвердили продаж Іраном Росії бойових безпілотників та перебування іранських військових у Криму. Про це під час спілкування з пресою заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Також він сказав, що Сполучені Штати розглядають додаткові санкції проти Ірану, посилення допомоги Україні із протиповітряною обороною.

У липні цього року Росія закупила в Ірану велику партію дронов. За різними оцінками кількість може досягати до декількох тисяч одиниць техніки.

Водночас Росія заперечує, що її армія застосовує іранські БПЛА для нападу на Україну, а Іран заявив що "вони нічого нікому не продавали".

В середині жовтня з'явилися повідомлення, що РФ замовила у Ірану ще більше 2 тисяч таких дронів. Також деякі ЗМІ повідомляють, що Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 і Zolfaghar.

20 жовтня українська розвідка повідомила, що на територію Російської Федерації прибули іранські радники та інструктори щодо використання безпілотних літальних апаратів.

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