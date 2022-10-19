Аналітикам поки не вдалося достеменно з'ясувати, чи запускають дрони самі іранці, чи навчають росіян це робити.

Члени Корпусу вартових ісламської революції Ірану приїхали в анексований Росією Крим і навчають російських військових користуватися дронами-камікадзе Shahed-136.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Іранський персонал в Україні це, ймовірно, інструктори безпілотників. Але залишається незрозумілим, чи керують дронами іранські інструктори самі, чи просто вчать російських військових, як це робити", - йдеться у звіті ISW.

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Фахівці зауважують, що з середини вересня російські війська направили десятки Shahed-136 проти цивільних цілей в Україні. Аналітики зазначили, що окупанти віддають пріоритет терористичному впливу на громадянське населення, а не досягненню відчутних ефектів на полі бою.

Іранські дрони в РФ

Тегеран продав РФ за різними оцінками від близько 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе. Втім, Іран заперечує це. У Кремлі також не коментують покупку цих дронів. При цьому Вашингтон вважає, що Іран дійсно експортує зброю в Росію.

Крім цього, двоє високопоставлених іранських чиновників і двоє іранських дипломатів повідомили агентству "Рейтер", що Іран пообіцяв надати Росії ракети класу "земля-земля" на додаток до більшої кількості безпілотників.

Атаки дронів-камікадзе

Росіяни від недавна масово атакують іранськими дронами-камікадзе південні області України. Проте 17 жовтня Росія провела масштабну атаку дронами. Зокрема, росіяни запустили десятки дронів-камікадзе по всій Україні, пошкодивши енергетичну інфраструктуру і вбивши п'ятьох людей у Києві.

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