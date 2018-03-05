Оскар-2018: всі переможці головної кінопремії року (фото)

08:19, 05 березня 2018
Світ
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REUTERS

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В цьому році тріумфатором премії стала фентезійна мелодрама "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо. Фільм отримав одразу чотири нагороди: "Кращий фільм", "Кращий режисер", "Найкраща музика до фільму" також статуетку отримала команда художників-постановників.

Кращим актором року став Гері Олдмен за роль Вінстона Черчілля у фільмі "Темні часи", кращою акторкою - Френсіс Макдорманд.

Кращий фільм: "Форма води"

Краща чоловіча роль: Гері Олдмен

Краща жіноча роль: Френсіс Макдорманд

Краща чоловіча роль другого плану: Сем Роквелл

Краща жіноча роль другого плану: Еллісон Дженні

Кращий режисер: Гільєрмо дель Торо, "Форма води"

Гільєрмо дель Торо / REUTERS

Кращий оригінальний сценарій: "Пастка"

Кращий адаптований сценарій: "Називай мене своїм іменем"

Краща робота оператора: "Той, що біжить по лезу 2049"

Кращий монтаж: "Дюнкерк"

Кращий монтаж звуку: "Дюнкерк"

Краще зведення звуку: "Дюнкерк"

Кращий дизайн костюмів: фільм "Примарна нитка"

Кращі візуальні ефекти: "Той, що біжить по лезу 2049"

REUTERS

Кращі грим і зачіски: фільм "Темні часи"

Кращий фільм іноземною мовою: "Фантастична жінка" (Чилі)

Кращий короткометражний анімаційний фільм: "Дорогий баскетбол"

Краща робота художника-постановника: "Форма води"

Кращий анімаційний фільм: "Коко"

Найкращий документальний повнометражний фільм: "Ікар"

Краща пісня: Remember me, мультфільм "Коко"

Кращий саундтрек: "Форма води"

Кращий короткометражний документальний фільм: "Небо – це затор на 405"

Кращий короткометражний фільм: "Німа дитина"

Дивіться фоторепортаж з червоної доріжки "Оскара" на сайті УНІАН.

© REUTERS
© REUTERS
Александра Борбелі
Александра Борбелі /  © REUTERS
Александра Борбелі
Александра Борбелі /  © REUTERS
Бланка Бланко
Бланка Бланко /  © REUTERS
Бланка Бланко
Бланка Бланко /  © REUTERS
Бланка Бланко
Бланка Бланко /  © REUTERS
Бланка Бланко
Бланка Бланко /  © REUTERS
Бланка Бланко
Бланка Бланко /  © REUTERS
Венді Маклендон-Кові
Венді Маклендон-Кові /  © REUTERS
Венді Маклендон-Кові
Венді Маклендон-Кові /  © REUTERS
Венді Маклендон-Кові
Венді Маклендон-Кові /  © REUTERS
Гаель Гарсіа Берналь
Гаель Гарсіа Берналь /  © REUTERS
Даррел Брітт-Гібсон
Даррел Брітт-Гібсон /  © REUTERS
Джанет Мок
Джанет Мок /  © REUTERS
Джослін Барнс и Янс Форд
Джослін Барнс и Янс Форд /  © REUTERS
Ден Лаустен
Ден Лаустен /  © REUTERS
Денні Гловер и Елліан Кавальєро
Денні Гловер и Елліан Кавальєро /  © REUTERS
Зої Дойч
Зої Дойч /  © REUTERS
Зої Дойч
Зої Дойч /  © REUTERS
Зої Дойч
Зої Дойч /  © REUTERS
Зої Дойч
Зої Дойч /  © REUTERS
Зої Дойч
Зої Дойч /  © REUTERS
Келлі Марі Трен
Келлі Марі Трен /  © REUTERS
Келлі Марі Трен
Келлі Марі Трен /  © REUTERS
Келлі Марі Трен
Келлі Марі Трен /  © REUTERS
Кріс Овертон, Мейсі Слай и Рейчел Шентон
Кріс Овертон, Мейсі Слай и Рейчел Шентон /  © REUTERS
Кріс Овертон, Мейсі Слай и Рейчел Шентон
Кріс Овертон, Мейсі Слай и Рейчел Шентон /  © REUTERS
Крістіан Кук, Бред Зорн и Глен Готьє
Крістіан Кук, Бред Зорн и Глен Готьє /  © REUTERS
Майкл Стрейхен
Майкл Стрейхен /  © REUTERS
Марк Бріджес
Марк Бріджес /  © REUTERS
Назанін Манді та Мігель
Назанін Манді та Мігель /  © REUTERS
Натан Робітейл и Нельсон Феррейра
Натан Робітейл и Нельсон Феррейра /  © REUTERS
Пас Вега
Пас Вега /  © REUTERS
Пас Вега
Пас Вега /  © REUTERS
Патрік Стюарт із дружиною Санні Озіл
Патрік Стюарт із дружиною Санні Озіл /  © REUTERS
Патрік Стюарт із дружиною Санні Озіл
Патрік Стюарт із дружиною Санні Озіл /  © REUTERS
Пол Денем Астербері, Джефф Мелвін, Шейн Віо
Пол Денем Астербері, Джефф Мелвін, Шейн Віо /  © REUTERS
Ріта Хаєк
Ріта Хаєк /  © REUTERS
Сара Хайнс и Майкл Стрейхен
Сара Хайнс и Майкл Стрейхен /  © REUTERS
Сідні Волінскі
Сідні Волінскі /  © REUTERS
Сорен Стін Джесперсен
Сорен Стін Джесперсен /  © REUTERS
Софія Карсон
Софія Карсон /  © REUTERS
Софія Карсон
Софія Карсон /  © REUTERS
Софія Карсон
Софія Карсон /  © REUTERS
Таура Стінсон
Таура Стінсон /  © REUTERS
Таура Стінсон
Таура Стінсон /  © REUTERS
Том Холланд
Том Холланд /  © REUTERS
Фатіма аль Ремайхі
Фатіма аль Ремайхі /  © REUTERS
Фірас Фаяд
Фірас Фаяд /  © REUTERS
Эббі Корніш
Эббі Корніш /  © REUTERS
Еллісон Уільямс
Еллісон Уільямс /  © REUTERS
Еллісон Уільямс
Еллісон Уільямс /  © REUTERS
Еллісон Уільямс
Еллісон Уільямс /  © REUTERS
Еллісон Уільямс
Еллісон Уільямс /  © REUTERS
Ешлі Джадд
Ешлі Джадд /  © REUTERS
© REUTERS
Андра Дей
Андра Дей /  © REUTERS
Джина Родрігес
Джина Родрігес /  © REUTERS
Вуппі Голберг
Вуппі Голберг /  © REUTERS
Тар'я Хенсон
Тар'я Хенсон /  © REUTERS
Вуппі Голберг і Алекс Мартін
Вуппі Голберг і Алекс Мартін /  © REUTERS
Дженніфер Лоуренс
Дженніфер Лоуренс /  © REUTERS
Дженніфер Лоуренс
Дженніфер Лоуренс /  © REUTERS
Дженніфер Лоуренс
Дженніфер Лоуренс /  © REUTERS
Даррел Брітт-Гібсон
Даррел Брітт-Гібсон /  © REUTERS
Марго Робі
Марго Робі /  © REUTERS
Крістін Лахті
Крістін Лахті /  © REUTERS
Андра Дей
Андра Дей /  © REUTERS
Хелен Міррен
Хелен Міррен /  © REUTERS

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Новина в сюжеті: Оскар 2018
Теги: #кінопремія Оскар#Оскар-2018