Оскар-2018: всі переможці головної кінопремії року (фото)

Кращим актором року став Гері Олдмен за роль Вінстона Черчілля у фільмі "Темні часи", кращою актрисою - Френсіс Макдорманд.

У Лос-Анджелесі завершилася ювілейна, 90-а за рахунком, кінопремія "Оскар".

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В цьому році тріумфатором премії стала фентезійна мелодрама "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо. Фільм отримав одразу чотири нагороди: "Кращий фільм", "Кращий режисер", "Найкраща музика до фільму" також статуетку отримала команда художників-постановників.

Кращим актором року став Гері Олдмен за роль Вінстона Черчілля у фільмі "Темні часи", кращою акторкою - Френсіс Макдорманд.

Кращий фільм: "Форма води"

Краща чоловіча роль: Гері Олдмен

Краща жіноча роль: Френсіс Макдорманд

Краща чоловіча роль другого плану: Сем Роквелл

Краща жіноча роль другого плану: Еллісон Дженні

Кращий режисер: Гільєрмо дель Торо, "Форма води"

Кращий оригінальний сценарій: "Пастка"

Кращий адаптований сценарій: "Називай мене своїм іменем"

Краща робота оператора: "Той, що біжить по лезу 2049"

Кращий монтаж: "Дюнкерк"

Кращий монтаж звуку: "Дюнкерк"

Краще зведення звуку: "Дюнкерк"

Кращий дизайн костюмів: фільм "Примарна нитка"

Кращі візуальні ефекти: "Той, що біжить по лезу 2049"

Кращі грим і зачіски: фільм "Темні часи"

Кращий фільм іноземною мовою: "Фантастична жінка" (Чилі)

Кращий короткометражний анімаційний фільм: "Дорогий баскетбол"

Краща робота художника-постановника: "Форма води"

Кращий анімаційний фільм: "Коко"

Найкращий документальний повнометражний фільм: "Ікар"

Краща пісня: Remember me, мультфільм "Коко"

Кращий саундтрек: "Форма води"

Кращий короткометражний документальний фільм: "Небо – це затор на 405"

Кращий короткометражний фільм: "Німа дитина"

Дивіться фоторепортаж з червоної доріжки "Оскара" на сайті УНІАН.