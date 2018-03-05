Оскар-2018: всі переможці головної кінопремії року (фото)
У Лос-Анджелесі завершилася ювілейна, 90-а за рахунком, кінопремія "Оскар".
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В цьому році тріумфатором премії стала фентезійна мелодрама "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо. Фільм отримав одразу чотири нагороди: "Кращий фільм", "Кращий режисер", "Найкраща музика до фільму" також статуетку отримала команда художників-постановників.
Кращим актором року став Гері Олдмен за роль Вінстона Черчілля у фільмі "Темні часи", кращою акторкою - Френсіс Макдорманд.
Кращий фільм: "Форма води"
Краща чоловіча роль: Гері Олдмен
Краща жіноча роль: Френсіс Макдорманд
Краща чоловіча роль другого плану: Сем Роквелл
Краща жіноча роль другого плану: Еллісон Дженні
Кращий режисер: Гільєрмо дель Торо, "Форма води"
Кращий оригінальний сценарій: "Пастка"
Кращий адаптований сценарій: "Називай мене своїм іменем"
Краща робота оператора: "Той, що біжить по лезу 2049"
Кращий монтаж: "Дюнкерк"
Кращий монтаж звуку: "Дюнкерк"
Краще зведення звуку: "Дюнкерк"
Кращий дизайн костюмів: фільм "Примарна нитка"
Кращі візуальні ефекти: "Той, що біжить по лезу 2049"
Кращі грим і зачіски: фільм "Темні часи"
Кращий фільм іноземною мовою: "Фантастична жінка" (Чилі)
Кращий короткометражний анімаційний фільм: "Дорогий баскетбол"
Краща робота художника-постановника: "Форма води"
Кращий анімаційний фільм: "Коко"
Найкращий документальний повнометражний фільм: "Ікар"
Краща пісня: Remember me, мультфільм "Коко"
Кращий саундтрек: "Форма води"
Кращий короткометражний документальний фільм: "Небо – це затор на 405"
Кращий короткометражний фільм: "Німа дитина"
Дивіться фоторепортаж з червоної доріжки "Оскара" на сайті УНІАН.