Оскар 2018: зірки крокують червоною доріжкою (фотогалерея)
02:10, 05 березня 2018Світ
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Актори, режисери, сценаристи, спортсмени та інші зіркові гості Оскар 2018 прибувають на ювілейну церемонію.
Оскар 2018 / REUTERS
Ювілейна, 90-а церемонія вручення премії Оскар 2018 за досягнення в галузі кінематографу проходить в Лос-Анджелесі у театрі Долбі.
В цьому році академіки-обрали дев'ять кіноробіт, які будуть боротися за Оскар у категорії Найкращий фільм.
Актори, режисери, сценаристи, спортсмени та усі інші гості Оскар 2018 прибувають на ювілейну церемонію. Які ж наряди обрали зірки - дивіться у нашій фотогалереї.
Сама церемонія розпочнеться о 3:00 за київським часом.
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