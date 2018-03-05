Оскар 2018: зірки крокують червоною доріжкою (фотогалерея)

Актори, режисери, сценаристи, спортсмени та інші зіркові гості Оскар 2018 прибувають на ювілейну церемонію.

Ювілейна, 90-а церемонія вручення премії Оскар 2018 за досягнення в галузі кінематографу проходить в Лос-Анджелесі у театрі Долбі.

В цьому році академіки-обрали дев'ять кіноробіт, які будуть боротися за Оскар у категорії Найкращий фільм.

Актори, режисери, сценаристи, спортсмени та усі інші гості Оскар 2018 прибувають на ювілейну церемонію. Які ж наряди обрали зірки - дивіться у нашій фотогалереї.

Сама церемонія розпочнеться о 3:00 за київським часом.