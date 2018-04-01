Росія висилає чотирьох німецьких дипломатів – ЗМІ

Раніше Німеччина оголосила про висилку чотирьох російських дипломатів у зв'язку зі скандалом навколо отруєння колишнього подвійного агента Скрипаля.

Росія висилає чотирьох німецьких дипломатів. У їх числі - співробітник Федерального відомства по кримінальних справах (BKA) і співробітник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND).

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Про це повідомляє в суботу, 31 березня, агентство dpa, передає DW.com.

Між тим, представник BKA заявила, що серед висланих дипломатів немає співробітників відомства. Офіційні коментарі про посади і діяльності висланих співробітників посольства ФРН відсутні.

Крім того, з Росії будуть вислані два представника військового відомства. Зокрема, Москву покине військовий аташе, який відповідає за контакти з російською армією, зазначає агентство.

Раніше Німеччина оголосила про висилку чотирьох російських дипломатів у зв'язку зі скандалом навколо отруєння колишнього подвійного агента Скрипаля. Російські дипломати мають покинути країну до понеділка, 2 квітня. Висилка не означає скорочення чисельності персоналу посольства РФ у Берліні, оскільки на відкриті вакансії набирають нових співробітників.