Україна закрила в’їзд російським дипломатам, видвореним зі США

Заборона на в’їзд на п’ять років встановлена 48 дипломатам посольства Росії та 12 особам з ООН в Нью-Йорку, яких було вислано зі США 26 березня.

Служба безпеки України (СБУ) закрила в’їзд до України 60 громадянам Росії, яких видворено зі США, за причетність до діяльності спецслужб країни-агресора.

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Як повідомляється на сторінці СБУ у Facebook, діяльність цих осіб визнана не сумісною зі статусом дипломата. Заборона на в’їзд на п’ять років стосується 48 дипломатів посольства Росії та 12 осіб з ООН в Нью-Йорку, яких було вислано з США 26 березня.

Нагадується, що 27 березня СБУ закрила в’їзд 23 громадянам Росії, причетним до розвідувальних служб РФ, яких видворено з Великої Британії у зв'язку з отруєнням колшнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Як повідомляв УНІАН, ситуація навколо отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Великій Британії призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великої Британії видворив 23 російських дипломати і заявив про припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь вислала таку саму кількість британських дипломатів.

Після цього низка країн заявили про рішення вислати російських дипломатів.

Зокрема, США ухвалили рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ у Сіетлі.

Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

30 березня МЗС РФ заявив про оголошення персонами «нон грата» дипломатів з 23 країн, включно з Україною.