Британці селяться в наметах під дверима пологового будинку в очікуванні дитини Кейт Міддлтон і принца Вільяма (відео)
12:06, 18 квітня 2018Світ
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У госпіталі святої Марії з'явилися на світ двоє інших дітей пари - принц Джордж і принцеса Шарлотта. І свою третю дитину герцогиня Кейт буде народжувати в цій же лікарні.
Прихильники королівської сім'ї чекають народження дитини принца Вільяма і Кейт Міддлтон
Британці - в очікуванні народження третьої дитини принца Вільяма і герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон.
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У госпіталі святої Марії з'явилися на світ двоє інших дітей пари - принц Джордж і принцеса Шарлотта. І свою третю дитину герцогиня Кейт буде народжувати в цій же лікарні.
Немовля, як прогнозують, з'явиться на світ до кінця місяця, а фанати вже поселилися в наметах під дверима лікарні, де будуть пологи.
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