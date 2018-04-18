Британці селяться в наметах під дверима пологового будинку в очікуванні дитини Кейт Міддлтон і принца Вільяма (відео)

12:06, 18 квітня 2018
Світ
787

Читайте такожПринц Вільям розкрив стать майбутньої дитини

У госпіталі святої Марії з'явилися на світ двоє інших дітей пари - принц Джордж і принцеса Шарлотта. І свою третю дитину герцогиня Кейт буде народжувати в цій же лікарні.

Немовля, як прогнозують, з'явиться на світ до кінця місяця, а фанати вже поселилися в наметах під дверима лікарні, де будуть пологи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #принц Вільям#Кейт Міддлтон