Кейт Міддлтон і принц Вільям показали новонародженого сина (фотогалерея)

21:11, 23 квітня 2018
Світ
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Принц і герцогиня з немовлям на руках привітали присутніх і близько хвилини позували перед камерами журналістів. Після цього вони повернулися в лікарню.

Як повідомляв УНІАН, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон народила третю дитину. Хлопчик з'явився на світ об 11.01 за місцевим часом, важить він 3,94 кг. Принц Вільям перебував зі своєю дружиною під час пологів.

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Теги: #дитина#Велика Британія#принц Вільям#Кейт Міддлтон