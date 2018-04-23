Кейт Міддлтон і принц Вільям показали новонародженого сина (фотогалерея)

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон народила третю дитину.

Герцогиня Кембриджська із новонародженим сином на руках і принц Вільям з'явилися на порозі крила Lindo Wing госпіталю Святої Марії.

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Принц і герцогиня з немовлям на руках привітали присутніх і близько хвилини позували перед камерами журналістів. Після цього вони повернулися в лікарню.

Як повідомляв УНІАН, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон народила третю дитину. Хлопчик з'явився на світ об 11.01 за місцевим часом, важить він 3,94 кг. Принц Вільям перебував зі своєю дружиною під час пологів.