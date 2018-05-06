Королівська сім'я показала нові фото новонародженого принца Луї

Милими знімками королівська сім'я хотіла подякувати всім, хто надіслав привітання до палацу з нагоди дня народження принца Луї.

Весь світ захоплено спостерігав за подіями у Великій Британії, адже Кейт Міддлтон та принц вільям втретє стали батьками. Новонароджений принц Луї вже став своєрідною зіркою.

Як відомо, герцогиня Кейт Міддлтон та принц Вільям втретє стали батьками 23 квітня об 11:01 за місцевим часом. Пологи відбулись у приватній лікарні Святої Марії. Саме тут Кейт Міддлтон народжувала принцесу Шарлотту та принца Джорджа. За кілька годин після пологів королівське подружжя показало новонародженого сина, якого назвали Луї Артуром Чарльзом.

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З того часу світ захоплено спостерігає за життям у Кенсингтонському палаці, де мешкає принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми. На третій день народження принцеси Шарлотти герцоги зробили чарівне фото. На знімку дівчинка ніжно тримає принца Луї після того, як його заколихала. Шарлотта зворушливо поцілувала немовля, чим зачарувала всіх прихильників королівської родини.

Окрім цього, щасливі батьки зробили перший портрет новонародженого, чим порушили традицію, адже перше офіційне фото зазвичай з'являлось після першого місяця життя королівського малюка. На знімку принц Луї виглядає дуже серйозним. Хлопчик, вбраний у білий одяг, мило лежить на подушці, дивлячись в сторону.

This image of Prince Louis was taken by The Duchess of Cambridge at Kensington Palace on 26th April.



The Duke and Duchess would like to thank members of the public for their kind messages following the birth of Prince Louis, and for Princess Charlotte’s third birthday. pic.twitter.com/bjxhZhvbXN — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 5, 2018

Милими знімками королівська сім'я хотіла подякувати всім, хто надіслав привітання до палацу з нагоди дня народження принца Луї та принцеси Шарлотти.

"Їхні Королівські Високості хотіли б подякувати громадськості за всі привітання, які вони отримали після народження принца Луї та третього дня народження принцеси Шарлотти", – написали в офіційному повідомленні.

Ймовірно, автором милих фото була Кейт Міддлтон, яка полюбляє робити знімки. Відомо, що цей хист спонукав її вивчати історію мистецтв в Університеті Сент-Ендрюс, де вона й познайомилась з принцом Вільямом.