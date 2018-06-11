"Не лякайте мою бабусю": Іван Ургант прокоментував чутки про своє "ізраїльське громадянство"
Друзі!Передплатники!Спасибі всім за таке хвилювання, неспокій) Я дійсно поїхав в Ізраїль...На два дні. Тут поховані жінки, які мене виховали і яких я дуже люблю - моя прабабуся і моя тітка. Я залишаюся громадянином Росії, дуже люблю свою країну і виїжджати з неї не збираюся. З поваги до моєї сім'ї прошу: не лякайте мою бабусю Ніну Миколаївну моєї міфічної еміграцією! З наступаючим Днем Росії!!!І до вечора на Першому))))
Російський шоумен і телеведучий Іван Ургант висловився про чутки про отримання громадянства Ізраїлю і переїзд. За словами ведучого, він приїхав до Ізраїлю на два дні і не збирається туди іммігрувати.
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Про це шоумен повідомив у своєму Instagram.
"Я дійсно поїхав в Ізраїль...На два дні. Тут поховані жінки, які мене виховали і яких я дуже люблю - моя прабабуся і моя тітка. Я залишаюся громадянином Росії...і виїжджати з неї не збираюся. З поваги до моєї сім'ї прошу: не лякайте мою бабусю Ніну Миколаївну моєю міфічною еміграцією!", - написав він.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що відомий російський телеведучий, шоумен, актор Іван Ургант приземлився в неділю, 10 червня, в аеропорту Бен-Гуріон і нібито став громадянином Ізраїлю.