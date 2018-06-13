Новий секс-скандал в Голлівуді: зірку фільму "Джанго" звинуватили у нанесенні побоїв статевим органом

Зірка "Джанг" рішуче спростовує всі звинувачення.

Американський актор Джеймі Фокс потрапив під хвилю звинувачень у сексуальних домаганнях. На адресу зірки фільму "Джанго звільнений" поліції поскаржилася жінка, ім'я якої не повідомляється.

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Вона заявила, що Фокс нібито спочатку примушував її до орального сексу. Після того, як дівчина відмовилася задовольнити Джеймі, він нібито вдарив її своїм статевим органом по обличчю, пише ТСН..

За словами жертви Фокса, інцидент стався в 2002 році в Лас-Вегасі під час вечірки, яку організував Джеймі. Жінка додала, що після домагань актора її взагалі вигнали з заходу. Невідома поділилася, те, що сталося, викликало у неї панічну атаку, від якої вона довго лікувалася.

Джерела в правоохоронних органах повідомили, що розслідування у цій справі почали, однак термін давності таких злочинів в штаті Невада становить три роки, а це означає, що вже декілька разів закінчився.

У свою чергу адвокат Джеймі Фокса заявив, що актор всі звинувачення заперечує. Більше того, зірка має намір також звернутися в поліцію, щоб звинуватити жінку в наклепі.

Нагадаємо, тим часом у Нью-Йорку судять відомого зоряного "гвалтівника" Харві Вайнштейна. Його в сексуальних домаганнях звинуватило більше 50 жінок, серед них є і знаменитості. Однак кіномагнат все відкинув звинувачення і заявив, що якщо щось і сталося між ним і жінкою, то тільки за обопільною згодою.