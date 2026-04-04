У мережі з'явилися перші кадри зі зйомок фільму за мотивами гри Elden Ring

В інтернеті з'явилися перші кадри зі знімального майданчика екранізації популярної гри Elden Ring. Відео, ймовірно зняте у Великій Британії, швидко розлетілося соцмережами та викликало бурхливе обговорення серед фанатів, пише ScreenRant.

На кадрах можна побачити характерні декорації Лімгрейва та статую Маріки, побудовані просто в чистому полі. Однак деталі сюжету або ключових персонажів відео не розкриває.

Виробництвом фільму за мотивами Elden Ring займається студія A24, а режисерське крісло довірено Алексу Гарленду ("Анігіляція", "28 років потому"). Зйомки якраз мали розпочатися цього року.

Екранізацію Elden Ring анонсували близько року тому, відтоді про проєкт майже нічого не було чутно. Ходили чутки, що головну роль виконає 21-річний Кіт Коннор: раніше він знявся у військовому бойовику "Під вогнем" Гарленда.

Також відомо, що до роботи залучать Джорджа Мартіна, який розробляв міфологію для оригінальної гри. Про що конкретно розповість стрічка за мотивами однієї з найкращих відеоігор усіх часів, поки не розкривають.

У Elden Ring геймери досліджують величезний фентезійний світ, наповнений підземеллями, монстрами та багатошаровою міфологією. Сюжет і лор у грі – це головоломка, складніша, ніж у багатьох голлівудських фільмах.

Нагадаємо, також у виробництві знаходяться серіальні адаптації Baldur's Gate, God of War, Wolfenstein, Far Cry та Mass Effect.

Тим часом творці Elden Ring зараз працюють над The Duskbloods. Це похмурий мережевий екшен з елементами стімпанку та вампірської тематики, який вийде тільки на Nintendo Switch 2.

Вас також можуть зацікавити новини: