У Туреччині застрелили відому співачку: опубліковані кадри з місця злочину (фото, відео)

Біля нічного клубу зупинився автомобіль, з якого вискочив стрілок. Він увійшов у будинок і відкрив безладний вогонь. В результаті стрілянини загинула співачка Хаджер Тюлю.

У Туреччині в результаті стрілянини в нічному клубі була вбита відома в країні співачка Хаджер Тюлю (Hacer Tülü).

Про це пише DailyMail. 40-річна виконавиця, деякі пісні якої на YouTube набирали більше чотирьох мільйонів переглядів, стала однією з двох убитих під час нападу. Інцидент стався в престижному нічному клубі Medusa.

Читайте такожАктора з "Вулиць розбитих ліхтарів" і "Бандитського Петербурга" знайшли мертвим

Біля закладу зупинився автомобіль, з якого вискочив стрілок. Він увійшов у будинок і відкрив безладний вогонь.

В результаті смертельні поранення отримали 40-річна співачка і власник нічного клубу. Ще четверо постраждалих, вони перебувають у лікарні.

Відзначається, що поліція вивчила записи з камер спостереження. Одна з них записала реєстраційні номери автомобіля, на якому пересувалися підозрюваний.

Поліцейським вдалося знайти машину, так і затримати перших підозрюваних. В даний час ведеться їхній допит, мотив злочину поки не розкривається.

Місцеві ЗМІ пишуть, що у співачки залишилася 14-річна дочка.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня в США був застрелений 20-річний репер XXXTentacion, злочинці забрали з його машини сумку Louis Vuitton і втекли на автомобілі.