Син голлівудського актора Джонні Деппа тяжко хворий - ЗМІ

Актор терміново перервав гастролі Німеччиною і виїхав у Париж.

Останнім часом голлівудський актор Джонні Депп переживає не найкращі часи – важке розлучення і спустошені банківські рахунки. Але і на цьому чорна смуга у житті зірки не завершується.

Деппу довелося терміново перервати гастролі Німеччиною і виїхати до Парижа. Актора заскочили біля гастрольного автобуса в Мюнхені дорогою в аеропорт. Причиною такого вчинку зірки "Піратів Карибського моря" стало різке погіршення здоров’я його 16-річного сина Джека, йдеться у "Сніданку з 1+1".

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Джек разом з мамою Ванессою Параді та сестрою Лілі-Роуз живуть у Франції. Ванесса намагається не залишати надовго дітей самих.

Перший тривожний дзвіночок пролунав декілька днів тому, під час прем’єри фільму "Ніж у серце", де Ванесса грає головну роль. На подію Ванесса не прийшла через поважну причину – вона поїхала додому, адже отримала дзвінок, що її сину Джеку стало зле. Що саме сталося з хлопцем, не повідомляється.

Судячи з усього, це не легка застуда, адже на дзвінки журналістів прес-служби Деппа і Параді не реагують.

Перша дитина акторів – 19-річна Лілі-Роуз – дівчина доволі публічна. Вона активно знімається у рекламі і кіно. А от про молодшого спадкоємця Деппа мало що відомо – батьки підлітка ретельно приховують його від папараці.