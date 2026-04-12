Нікітюк, Сумська, Ротару і не тільки: мережа 'вибухнула' привітаннями зірок з Великоднем

Артисти діляться сімейними фотографіями та щирими побажаннями.

Зірки сцени, телебачення та інші публічні особи вітають українців з Великоднем 2026 року, ділячись теплими сімейними моментами, публікуючи затишні фото, відео з побажаннями, наповненими світлом і вірою в краще.

Серед них – ведучі Леся Нікітюк, Марічка Падалко, Катерина Осачая та Юрій Горбунов, актриси Ольга Сумська, Наталка Денисенко, виконавці Солоха, Julik, Tayanna, Анна Тринчер, Злата Огнєвич, Софія та Ауріка Ротару, Ірина Федишин, Марія Бурмака, волонтер Сергій Притула та багато інших.

Великдень 2026 – привітання українських зірок

Осадча з Горбуновим показали, як святкують Великдень із синами.

"Христос воскрес! Смачної паски та ковбаски. Нехай святе свято Великодня принесе мир і злагоду", – написала ведуча.

Анна Трінчер вперше за довгий час з'явилася з мамою.

"Христос Воскрес. З матусею", - підписала вона спільне фото.

Актриса Наталка Денисенко зустріла Великдень із сином та новим коханим, моделлю та бізнесменом Юрієм Савранським.

"Христос Воскрес! З Великоднем. Щастя і кохання нам усім", – написала вона.

Привітали українців з Великоднем сестри Софія та Ауріка Ротару.

Ольга Сумська відзначила Великдень із чоловіком Віталієм Борисюком та молодшою донькою Анною.

"Христос Воскрес! Слава тобі, Боже! Дякую за цей світлий, натхненний день", - написала вона.

А Леся Нікітюк розчулила мережу відео з маленьким сином Оскаром.

