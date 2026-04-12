Не потребує догляду та цвіте до перших заморозків: названо найкращу квітку для балкона

Ця рослина порадує вас яскравими квітами та своєю витривалістю, адже цвістиме аж до жовтня, змінюючи відтінки.

Лантана – тропічна рослина, родом з регіонів Центральної та Південної Америки. У природі це розлогий чагарник, що досягає висоти до 3 метрів.

Видання interia kobieta пише, що цю рослину можна легко вирощувати на балконі.

Як виглядає лантана

Це багаторічна гілляста рослина. Спочатку її пагони зелені, а з часом стають більш деревними. У продажу можна зустріти також лантану на стовбурі, яка зберігає форму невисокого деревця.

Лантана має яскраво-зелене, жорстке та яйцеподібне листя. Її варто регулярно обрізати, щоб стимулювати появу нових пагонів. На їх верхівках з’являться дрібні квіти, зібрані в кулясті суцвіття. При цьому квіти змінюють відтінок від світло-жовтого через помаранчевий до червоного.

Свою популярність вона завойовує не тільки завдяки ефектному зовнішньому вигляду, але й простоті вирощування та витривалості.

Як вирощувати лантану

Лантана найкраще росте на сонячному місці. Їй потрібно мінімум 6 годин сонця. Однак варто забезпечити їй спокійне місце, захищене від вітру. Ґрунт повинен бути пухким і помірно вологим, зі слабокислим pH.

Рослина практично не вимагає догляду. Найкраще поливати її, коли ґрунт злегка підсохне. Рослина краще переносить посуху, ніж перезволоження.

Лантану можна підгодовувати в сезон кожні два тижні. Добре підходять універсальні добрива для квітучих рослин. Варто видаляти відцвілі суцвіття, завдяки чому рослина не витрачатиме енергію на зав'язування плодів. Лантану також можна обрізати, щоб сформувати її форму і стимулювати появу нових пагонів.

Головні помилки у догляді за лантаною

Лантана – рослина, досить стійка до хвороб і шкідників. Найчастіше їй загрожують грибкові захворювання, викликані надмірним поливом. На листі іноді можна помітити павутинних кліщів або попелицю.

Необхідно категорично уникати:

перезволоження рослини – це призводить до загнивання коренів, грибкових захворювань і пожовтіння листя;

затінених місць – нестача сонця знижує цвітіння, а пагони витягуються до світла;

низької температури – лантана не морозостійка. Залишена на вулиці до перших заморозків, вона гине. Перед настанням заморозків її слід перенести у світле, але прохолодне приміщення з температурою навколишнього середовища 5–10°C.

Лантана найкраще підійде для балконів і терас з південною експозицією. Їй краще знайти затишне і тихе місце подалі від інших рослин. Вона чудово почувається поруч із теплими стінами та огорожами.

