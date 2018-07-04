Син Тіни Тернер скоїв самогубство
10:14, 04 липня 2018Світ
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Крейг Тернер застрелився у власному будинку в Каліфорнії.
Старший син Тіни Тернер вчинив самогубство / фото facebook.com/craig.turner
Старший син Тіни Тернер покінчив життя самогубством у віці 59 років. Крейг Реймонд Тернер застрелився у власному будинку в Каліфорнії.
Як повідомляє TMZ, поліція, яка прибула на місце події, констатувала смерть чоловіка від вогнепального поранення.
Сама Тіна Тернер на момент смерті сина перебувала у Франції на Паризькому тижні моди.
Крейг народився, коли співачці було 18 років, до того, як вона вийшла заміж за Айка Тернера. Як тільки Тіна і Айк одружилися, Айк усиновив Крейга. Його біологічний батько був саксофоніст на ім'я Раймонд Хілл, який виступав з групою Айка.
Як повідомляв УНІАН, тіло безвісти зниклого британського репера викинуло на берег у Бразилії. Поліція розглядає версію самогубства.
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