Зірка фільмів "Борат" і "Диктатор" приготував небезпечний сюрприз для Трампа

18:24, 05 липня 2018
Світ
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Саша Барон Коен прислухався до слів Трампа, але навряд чи це порадує Трампа / Кадр з фільму "Борат"

Комік Саша Барон Коен 4 липня, в День незалежності США, опублікував у Twitter тизер загадкового і скандального проекту, об'єктом якого став президент Дональд Трамп.

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Коен виклав фрагмент відеозвернення Трампа до нього, яке той записав у 2012 році. Тоді Коен в образі "Диктатора" висипав на телеведучого Райана Сикреста "останки Кім Чен Іра". Трамп у своєму відео побажав Коену бути побитим до смерті, а потім заявив: «Саша Барон Коен, повернися в школу і навчися бути смішним. Ти не знаєш ні*** [нічого]».

Коен підписав відео як "повідомлення від вашого президента у День незалежності". Після фрагмента відео з Трампом з'являються титри: «Саша закінчить школу. Скоро» і логотип комерційної освітньої організації Trump University.

Як повідомляв УНІАН, раніше Роберт де Ніро обматюкав Трампа і зірвав овації. У відповідь Трамп висловив припущення про слабкий інтелект актора.

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Теги: #Дональд Трамп