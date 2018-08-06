На 93-му році життя померла відома голлівудська актриса
08:23, 06 серпня 2018Світ
1579 0
Померла Шарлотта Рей.
Шарлота Рей померла в колі сім'ї / скріншот
У США на 93 році життя померла актриса Шарлотта Рей. Про це повідомляє Fox News.
Як зазначається, 92-річна Рей померла в своєму будинку в Лос-Анджелесі, при цьому поряд з нею перебували члени її сім'ї. Причина смерті не уточнюється.
Читайте такожУ Росії померла актриса популярного в 90-х серіалу
Кар'єра Рей тривала 40 років, за які вона знялася приблизно в 90 телесеріалах і фільмах. Актриса, найбільш відома за роллю Едни Гарретт у ситкомах «Різні лінії» та його спин-оффі «Факти з життя».
За виконання цієї ролі вона висувалася на здобуття премії «Еммі».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter