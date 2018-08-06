На 93-му році життя померла відома голлівудська актриса

Померла Шарлотта Рей.

У США на 93 році життя померла актриса Шарлотта Рей. Про це повідомляє Fox News.

Як зазначається, 92-річна Рей померла в своєму будинку в Лос-Анджелесі, при цьому поряд з нею перебували члени її сім'ї. Причина смерті не уточнюється.

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Кар'єра Рей тривала 40 років, за які вона знялася приблизно в 90 телесеріалах і фільмах. Актриса, найбільш відома за роллю Едни Гарретт у ситкомах «Різні лінії» та його спин-оффі «Факти з життя».

За виконання цієї ролі вона висувалася на здобуття премії «Еммі».