Конфлікт з туристами та черепно-мозкова травма: подробиці побиття зірки фільму "Таксі" в Москві

Відзначається, що в результаті бійки Насері отримав черепно-мозкову травму.

Співробітники правоохоронних органів РФ затримали учасників бійки із зіркою фільмів "Таксі", французьким актором Самі Насері.

У артиста в караоке-клубі в центрі Москви стався конфлікт з туристами з Білорусі, повідомляють росЗМІ.

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Відзначається, що в результаті бійки Насері отримав черепно-мозкову травму.

Нагадаємо, що Самі Насері візьме участь у зйомках фільму в окупованому Криму. За словами зірки "Таксі", зйомки будуть проходити в російському Ростові і на території Кримського півострова. Назва фільму - "Краб". Як пояснив актор, на жаргоні це слово означає наглядача в тюрмі.