Зірку фільмів "Таксі" побили в Москві
13:07, 07 серпня 2018Світ
708 0
Семі Насері відпочивав у клубі разом з братом Ларбі. У них стався конфлікт з іншим відвідувачем.
Розслідуванням інциденту займається поліція / фото twitter.com/SamyNaceri
Відомого французького актора, зірку фільму "Таксі" Семі Насері, який проживає в Москві, побили у столичному барі.
Як стало відомо "МК", інцидент стався в ніч на 5 серпня в клубі "Войс" на Тверській вулиці. Артист відпочивав там з братом Ларбі.
Читайте такожДжонні Депп подав зустрічний позов проти Ембер Херд, заявивши, що вона побила його
У якийсь момент у них стався конфлікт з іншим відвідувачем. Противник вдарив Насері по обличчю.
Увечері 5 серпня Насері звернувся в інститут Скліфосовського. Йому надали медичну допомогу та відпустили. Розслідуванням інциденту займається поліція.
Раніше під Києвом тренер з тхеквондо побив жінку за вимагання не смітити.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter