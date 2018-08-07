Зірку фільмів "Таксі" побили в Москві

Семі Насері відпочивав у клубі разом з братом Ларбі. У них стався конфлікт з іншим відвідувачем.

Відомого французького актора, зірку фільму "Таксі" Семі Насері, який проживає в Москві, побили у столичному барі.

Як стало відомо "МК", інцидент стався в ніч на 5 серпня в клубі "Войс" на Тверській вулиці. Артист відпочивав там з братом Ларбі.

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У якийсь момент у них стався конфлікт з іншим відвідувачем. Противник вдарив Насері по обличчю.

Увечері 5 серпня Насері звернувся в інститут Скліфосовського. Йому надали медичну допомогу та відпустили. Розслідуванням інциденту займається поліція.

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