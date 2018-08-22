Популярний американський комік готується стати батьком в десятий раз - ЗМІ

Папараці помітили кругленький живіт дівчини Едді Мерфі, моделі Пейдж Батчер.

Популярний американський комік і актор Едді Мерфі готується стати батьком в десятий раз.

Такий висновок зробили ЗМІ, помітивши кругленький живіт дівчини актора, 39-річної австралійської моделі Пейдж Батчер. Сарафан, в якому помітили Пейдж, абсолютно не приховував вже досить великий живіт, повідомляє Daily Mail.

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Пара познайомилася ще в 2006 році під час зйомок фільму "Будинок великої матусі 2". Зустрічатися Батчер і Мерфі почали в 2012 році.

Загалом з 1989 року Едді Мерфі встиг стати батьком дев'ять разів. У нього п'ятеро дітей від колишньої дружини Ніколь Мітчелл і по одному від колишніх Мел Бі, Тамари Худ Джонсон і Полетт Макнілі, а також спільна дочка з Бетчер Іззі Уна.

Як повідомляв УНІАН, популярна українська телеведуча, зірка проекту "Орел і Решка" Регіна Тодоренко показала вагітний живіт.