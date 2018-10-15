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Одна з країн вперше відмовилася від участі в "Євробаченні": стала відома причина

18:10, 15 жовтня 2018
Світ
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомляє "360" з посиланням на болгарський національний телеканал БНТ.

Таке рішення телеканал-організатор прийняв у зв'язку зі скороченням бюджетних витрат.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Крістіан Костов, який виступав за Болгарію, посів на конкурсі друге місце. Болгарія брала участь у "Євробаченні" щорічно з 2005 року.

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Теги: #Євробачення#Болгарія