Одна з країн вперше відмовилася від участі в "Євробаченні": стала відома причина
18:10, 15 жовтня 2018Світ
3319 0
Таке рішення телеканал-організатор прийняв у зв'язку зі скороченням бюджетних витрат.
Ілюстрація REUTERS
Болгарія відмовилася брати участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2019" з міркувань економії.
Читайте також: "Ми не можемо коказувати бородату жінку": Туреччина пояснила причини бойкоту конкурсу "Євробачення"
Про це повідомляє "360" з посиланням на болгарський національний телеканал БНТ.
Таке рішення телеканал-організатор прийняв у зв'язку зі скороченням бюджетних витрат.
Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Крістіан Костов, який виступав за Болгарію, посів на конкурсі друге місце. Болгарія брала участь у "Євробаченні" щорічно з 2005 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter