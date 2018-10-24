Кейт Міддлтон у вечірній сукні і з тіарою принцеси Діани стала королевою вечора (фото)

Королева Єлизавета II влаштувала прийом у Букінгемському палаці на честь нідерландських монархів.

Поки принц Гаррі і вагітна Меган Маркл були на бенкеті, організованому на їхню честь президентом островів Фіджі, в Букінгемському палаці пройшов гала-прийом на честь нідерландської королівської пари.

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Вперше за 35 років у Великобританії з дводенним офіційним візитом прибув король Нідерландів Віллем-Олександр з дружиною, королевою Максимою.

На влаштованому королевою Єлизаветою II грандіозному державному банкеті були присутні члени британської королівської родини, серед яких були принц Вільям і Кейт Міддлтон.

Саме герцогиня Кембриджська на прийомі виглядала справжньою королевою вечора, передає ТСН з посиланням на Daily Mail.

Дружина принца Вільяма вбралася в синю вечірню сукню від Alexander Mcqueen, а голову прикрасила тіарою Cambridge lover's Knot, яку до неї носила принцеса Діана. Також серед прикрас герцогині були перлинні сережки-крапельки принцеси Уельської і одне з улюблених намист королеви Єлизавети II.

Крім того, образ Кейт прикрашала жовта брошка - подарунок королеви, який підноситься всім жінкам королівської сім'ї.