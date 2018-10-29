Rzeczpospolita: Польщу можуть покинути більше половини заробітчан з України

Варшаві бракує робітників, а українці почали менше цікавитися сусідньою країною, шукаючи кращих умов на Заході Європи.

В третьому кварталі 2018 року кількість іноземців, які легально працюють у Польщі, зросла до 569 тисяч, на що вказують офіційні цифри Варшави. Більшість з них – а саме 426 тисяч людей – громадяни України.

Якщо до цих оцінок додати ще й тих, хто працює незаконно, то кількість заробітчан може сягнути до одного мільйона. Голодна на робітників польська економіка користується напливом українців, у українська втрачає.

Читайте такожЗаробітчани з початку року переказали до України $6,3 мільярда

Про це пише польське видання Rzeczpospolita, нагадуючи, як заступник голови Нацбанку України Дмитро Сологуб називав трудову еміграцію однією з головних проблем країни. Адже українці допомогли вирішити проблеми з нестачею кадрів на ринку праці не лише в Польщі, а й в Чехії чи Словаччині. Однак, попит на працівників дедалі більше зростає.

Офіційні дані свідчать, що з 2015 року з України поїхало 7% робочої сили. В ООН підрахували, що до 2050 року населення країни скоротиться з 44,2 мільйонів до 36,4 мільйонів людей. Сологуб поскаржився, що нестача робітників вже зараз почала відчуватися. А в найближчі роки трудова міграція може підірвати стабільність цін і економічного зростання.

Видання зауважує, що українці стали опорою ринку праці у Польщі. Але потенціал міграції з України вже вичерпує себе, - кажуть аналітики PKO BP. А ті заробітчани, що вже переїхали працювати в сусідню країну, можуть почати перебиратися в Німеччину. Вже на початку наступного року Берлін може відкрити свій ринок праці для вихідців з-за меж ЄС. Згідно з оцінками Work Service, з Польщі можуть виїхати 59% українців.

Читайте такожНе гірше, ніж в ЄС: українцям розповіли, де можна гідно заробити вдома

«Це велика загроза для польської економіки. Через 2-3 місяці нестача кадрів може зрости з 165 тисяч до 0,5 мільйона людей»!, - сказав президент фірми Personnel Service Кшиштоф Інгльот, додавши, що це був би сильний удар по економічному зростанню Польщі.

«Це вилилося б в велетенський тиск на зарплати і призвело б до спаду конкурентної спроможності наших фірм», - пояснив він.

На думку Інгльота, спад виробництва споживацьких товарів міг би сягати 10%.

«Більшість працедавців у країні вже зараз страждають від нестачі працівників не лише з Польщі, а й з-за кордону. Якщо німецький ринок праці ширше відкриється для іноземців, більшість українців, які працюють тут, масово вирушать на Захід», - сказав голова компанії Work Service Павел Вольнєвич.

«В Німеччині вони зможуть заробити законно значно більше. Польща не буде для них такою привабливою. Працівників з України вже зараз відбирають у нас Чехія, Словаччина і Угорщина. Ці країни вирішили проблеми з працевлаштуванням і пропонують кращі умови праці», - пояснив він.