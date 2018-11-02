Меркель в Києві: У канцлера ФРН мало часу, в України - теж

У Німеччині тільки й розмов, що про наступника Ангели Меркель на чолі ХДС, а можливо й федеральної канцелярії.

Після її оголошення щодо наміру завершити політичну кар’єру, кандидати в наступники вже наступають на п’яти і обростають закулісними союзами. А тим часом сама Меркель, яка поки що все ще канцлер, веде зовнішню політику на всіх парах.

На початку тижня вона приймала голову австрійського уряду Себастьсяна Курца і низку африканських лідерів. А в четвер взагалі вирушила в Київ поговорити про війну на Сході України. Сьогодні ж її чекають у Варшаві.

Втеча від домашніх проблем?

Airbus Меркель приземлився в Києві по обіді. В українській столиці панує осінь не в найкращій своїй формі: сірі хмари нависли над містом на Дніпрі при клятих восьми градусах тепла. Зійшовши з трапа, де її чекав мер Віталій Кличко з хлібом і сіллю, Меркель ні слова не сказала про битву за владу, яка розгортається у неї вдома. Як пише Bild, здавалося, що вона нарешті відчула себе вільною.

«У зовнішній політиці Меркель користується великим успіхом. Тут вона може повністю використати свій талант дипломата, продемонструвати наполегливість на переговорах, які тривають цілими ночами, і при цьому не зважати на опитування і оцінки популярності вдома. Відколи Володимир Путін окупував український Крим у березні 2014 року і розпалив сепаратистську війну на Донбасі, Україна стала найгарячішою зі всіх гарячих точок Меркель», - пише німецьке видання, додаючи, що чинний канцлер брала участь у 17-годинних переговорах у Мінську і тепер знає про кожен перехід на лінії розмежування.

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Україна як політична спадщина Меркель

Чи можна зарахувати процеси в Україні до спадщини Меркель? Це питання без відповіді для багатьох. Bild зауважує, що тотальну катастрофу на Донбасі замінив нинішній крихкий баланс, який постійно порушується. Але сама Меркель вважає, що це вже не мало, зважаючи на складність конфлікту між Києвом і Москвою.

У свою чергу Frankfurter Allgemeine Zeitung підкреслює той факт, що німецький канцлер покине свою посаду раніше, ніж будуть виконані Мінські угоди, над виконанням яких вона працювала.

«Меркель глибоко стривожена конфліктом на Сході України і вона добре поінформована про всі деталі. Але її не було в Україні всі чотири роки до вчорашньої поїздки на один день», - зауважує газета, додаючи, що все ж 10 квітня Порошенко був першим лідером держави, якого вона прийняла в Берліні після переобрання канцлером.

Сам Порошенко 14 разів був у Німеччині, а ще частіше лідери двох країн розмовляли телефоном. Однак, на думку Frankfurter Allgemeine, Меркель не змогла добитися великих змін в Україні, попри всю тісну співпрацю з Порошенком у битві за стабільність. Die Zeit теж називає їхні спільні результати в Україні «м’яко кажучи, нижчими від оптимальних». На Донбасі досі триває напружена гібридна війна позицій. Уряд Росії намагається розширити свій вплив. І якщо Путін поки що тихий, це не означає, що він залишив Україну в спокої. Просто він зараз зайнятий чимось іншим, наприклад втручанням у справи Сирії.

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У всякому разі, як зауважує Frankfurter Allgemeine, обмежена можливість впливати на українську політику зовні ще більше скоротиться. Адже передвиборчі опитування показують, що чинний президент України навряд чи лишиться на своїй посаді. Тож вчора Меркель швидко вхопилася за тему фінансів і економіки. Адже про гроші легше говорити на тлі такого незначного політичного прогресу.

Спільне питання України і Німеччини

Скільки ще лишилося часу? Це питання, яке об’єднує Меркель з Порошенком. Адже жоден з них наряд чи може собі уявити, що справи будуть рухатися в нинішньому напрямку після того, як партія ХДС в грудні вибере собі нового лідера. Особливо, якщо ним стане Фрідріх Мерц, який не хоче, щоб Меркель лишалася на чолі уряду до кінця визначеного терміну.

Die Zeit нагадує, як під час спілкування з українськими студентами університету Тараса Шевченка, чинному канцлеру ФРН довелося відповідати на питання не лише про майбутнє України, а й про своє власне.

«Що ж, ми досі найсильніша партія», - сказала вона.

Насправді, не така вже й сильна, як би їй хотілося. 18 років правління – це задовго для демократії. В Німеччині немає обмежень щодо термінів. Але вже давно час «відкрити дорогу іншим», щоб вони, як сказала Меркель в Києві, «взяли на себе відповідальність» за країну. Що лишиться після її роботи на чолі уряду, коли доведеться піти? До цього часу Меркель відповідала, що «цього не станеться».

«Приклад України показує, наскільки складною є політика, особливо зовнішня. Працювати доводиться тяжко. А великого і блискучого успіху не варто чекати ні від цієї поїздки, ні від подальших телефонних розмов. Ситуація лишається напруженою, виснажливою і здебільшого мінливою. Умови роботи постійно змінюються. І Меркель продовжує її виконувати у на диво хорошому настрої», - йдеться в статті Die Zeit.

Лесь Димань