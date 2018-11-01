Меркель розповіла, чому вирішила піти з політики

Меркель зазначила, що її партія все ще має найвищу підтримку в країні, проте результати "не такі хороші, які б ми хотіли".

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що після 18 років лідерства у своїй партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) вирішила дати іншим можливість "взяти на себе відповідальність".

Про це вона розповіла у четвер, 1 листопада, під час спілкування зі студентами у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Я понад 18 років очолюю християнських демократів. Тепер потрібно сказати: хай вже інші візьмуть на себе відповідальність", - сказала Меркель.

Меркель зазначила, що її партія все ще має найвищу підтримку в країні, проте результати "не такі хороші, які б ми хотіли".

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Серед причин падіння підтримки вона назвала останні суперечки у своєму блоці ХДС/ХСС щодо міграційної політики.

"Я 13 років на посту федерального канцлера, тому я сказала, що залишатимусь на посту до кінця терміну, але опісля не буду канцлером. Я зробила цю заяву, щоб дати можливість новим особам, які, можливо, мають інші думки, і щоб вони могли підготувати партію до наступних виборів", - пояснила Ангела Меркель.

Нагадаємо, 29 жовтня Меркель заявила, що її теперішня каденція – остання на посту канцлера. Вона також зазначила, що вона прагне оновлення керівництва Християнсько-демократичного союзу.

Меркель очолює ХДС з 2000 року та є безперервним канцлером Німеччини з 2005 року.