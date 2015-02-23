Грузія не буде псувати відносини з Україною через призначення в Кабмін
00:34, 23 лютого 2015Світ
2323 0
Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі заперечив будь-які ускладнення у відносинах між країнами, через призначення до Кабінету міністрів України
Грузія не буде псувати відносини з Україною через призначень в Кабмін / Фото УНІАН
Про це він розповів в ефірі "Подробностей".
"Зіпсувати відносини між двома братніми країнами дуже складно", - заявив Маргвелашвілі.
Він підкреслив, що особисто відчуває свою повагу до суверенного уряду України і не вважає за потрібне коментувати конкретні призначення.
Читайте такожКожен грузин сьогодні з Україною - президент Грузії
Також, Маргвелашвілі розповів, що ситуація в Грузії і в Україні схожа. "На жаль, Грузія пройшла схожий шлях. З гібридною війною Грузія зіткнулася ще в Абахазії. Зараз в Кремлі готуються договори з Абхазією і Південною Осетією", - зазначив президент.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter