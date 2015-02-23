Грузія не буде псувати відносини з Україною через призначення в Кабмін

Про це він розповів в ефірі "Подробностей".

"Зіпсувати відносини між двома братніми країнами дуже складно", - заявив Маргвелашвілі.

Він підкреслив, що особисто відчуває свою повагу до суверенного уряду України і не вважає за потрібне коментувати конкретні призначення.

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Також, Маргвелашвілі розповів, що ситуація в Грузії і в Україні схожа. "На жаль, Грузія пройшла схожий шлях. З гібридною війною Грузія зіткнулася ще в Абахазії. Зараз в Кремлі готуються договори з Абхазією і Південною Осетією", - зазначив президент.