Цього року до Євросоюзу може прибути стільки ж мігрантів, як і минулого

Про це заявив Фабріс Леггері, виконавчий директор Агентства з охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу Frontex, передає українська редакція "Німецької хвилі". Він додав, що якщо кількість новоприбулих залишиться на поточному рівні, то це буде "непоганий рік". Адже головні причини втечі до Європи - конфлікт у Сирії та нестабільність у Лівії - нікуди не зникли.

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У 2015 році країни шенгенської зони зафіксували 1,8 млн в'їздів в обхід встановлених норм. Втім, ця цифра включає і тих людей, яких реєстрували не один раз. За даними Фабріса Леггері, з початку року до грецького узбережжя прибули 82 тис. мігрантів. Разом з тим, за даними Міжнародної організації з міграції, з початку року до Греції прибули вже понад 102,5 тис. шукачів притулку. Для порівняння, торік позначку в 100 тис. мігрантів, що прибули морем до Греції, було досягнуто лише в червні.

Фабріс Леггері нагадав, що новоприбулі, які не мають права на притулок і вважаються економічними мігрантами, повинні покинути Грецію протягом місяця. Оскільки більшість новоприбулих припливли на човнах з Туреччини, це означає, що вони повинні будуть до Туреччини повернутися. Однак Фабріс Леггері зазначив, що "практично неможливо повернути жодного мігранта до Туреччини". Він припустив, що якщо жодна країна не захоче взяти небажаних економічних мігрантів, є велика імовірність, що вони всі залишаться у Греції.