Трамп зацікавлений у продовженні співпраці США із НАТО - Обама

Про це Обама розповів журналістам на брифінгу, трансляція якого велася на сайті Білого дому, передає Дождь.

За словами президента, в ході бесіди з ним Трамп висловив велику зацікавленість у збереженні стратегічних відносин США із НАТО.

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«Одне з послань, що я можу передати країнам НАТО - це його (Трампа. - ред.) зобов'язання НАТО і Трансатлантичного альянсу», - сказав Обама.

Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг звернувся до обраного президента США Дональда Трампа з закликом не залишати альянс. Про це він написав у своїй статті, опублікованій в The Guardian.

За його словами, Захід стикнувся з найбільшою загрозою безпеки за останній час і зараз не час «ставити під сумнів важливість партнерства між Європою і США».

Серед загроз альянсу Столтенберг назвав «напористу Росію», а також нестабільність в Північній Африці і на Близькому Сході. Генсек НАТО зазначив, що відповіддю на виниклі загрози стало розміщення сил НАТО в Східній Європі. Він підкреслив, що «це стримування, а не агресія», і НАТО прагне запобігти конфлікту, а не спровокувати його.