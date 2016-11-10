Юнкер хоче почути від Трампа розуміння щодо його бачення майбутнього НАТО - ЗМІ

"Ми хотіли б знати, як розвиватимуться справи зі світовою політикою торгівлі", - завив Юнкер у Берліні під час участі у заході, присвяченому бізнесу, передає Reuters.

"Ми хотіли би знати, які наміри він (Трамп) має щодо Альянсу (НАТО). Ми повинні знати, яких стратегій він має намір дотримуватися щодо клімату. Це повинно бути з'ясовано в наступні кілька місяців", - наголосив президент Єврокомісії.

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Також Юнкер повідомив, що він не очікує завершення укладання торгової угоди між Сполученими Штатами та Європейським Союзом у цьому році, як це планувалося раніше і щодо якої зараз відбуваються переговори.

"Торгову угоду зі Сполученими Штатами я не бачу чимось таким, що може відбутися у наступні два роки", - зауважив єврочиновник.

Як повідомляв УНІАН, вчора Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив переконання, що принцип колективного захисту Альянсу «один за всіх і всі за одного» не підлягатиме сумніву за часів президентства Дональда Трампа.

Також за повідомленнями ЗМІ, Трамп під час виборчої кампанії піддавав сумніву необхідність дотримуватися зобов'язань США у забезпеченні захисту союзників по НАТО у тому випадку, якщо окремі члени Альянсу не збільшуватимуть витрати на оборону.