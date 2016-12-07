НАТО закликає режим Асада та Росію припинити насилля у Сирії

Про це він сказав за підсумками першого дня засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі.

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"Ми розглянули ситуацію на Середньому сході та у Північній Африці. Союзники глибоко стурбовані відновленням наступальних дій, здійснюваних сирійським режимом при підтримці Росії. Ступінь гуманітарної катастрофи є разючим. Ми продовжуємо закликати до політичного вирішення, включаючи припинення насилля та поновлення (доставки) гуманітарної допомоги ", - наголосив Столтенберг.

Також він сказав, що одночасно у Сирії та Іраку очолювана Сполученими Штатами коаліція здобуває стійкий успіх, бо "Ісламська держава" втрачає території.

Столтенберг наголосив, що як тільки місто Мосул в Іраку буде звільнено, іракські урядові сили повинні будуть утримувати територію. У цьому зв'язку першочерговим завданням залишається зміцнення іракських сил.

Водночас говорячи про гуманітарну ситуацію у Сирії, він сказав, що "будь-яка затримка із дипломатичним вирішенням призводитиме до більшого страждання та більшої кількості смертей".

Столтенберг назвав ситуацію у Сирії гуманітарною катастрофою.