НАТО не буде відповідати пропаганді Росії: Столтенберг закликав до відкритих дебатів

Про це він сказав за підсумками першого дня засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі.

«Ми не прагнемо конфронтації з Росією, але ми віримо в суверенне право кожної країни вирішувати своє власне майбутнє. Ми віримо у відкриті демократичні суспільства, де ми маємо різні погляди, різні відкриті дебати, які відображають різноманітні політичні позиції різних політичних груп та партій у кожній окремій країні, включаючи право кожної країни визначати свій власний шлях», – заявив Столтенберг.

При цьому він заявив, що «ми бачили деяке збільшення російської присутності на Західних Балканах».

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«Ми не протидіятимемо російській пропаганді за допомогою пропаганди. Ми протистоятимемо їй за допомогою відкритих вільних дебатів, тому що ми віримо, що факти і правда в довгостроковій перспективі превалюватимуть», – сказав Столтенберг.

Він додав, що бачив повідомлення про залученість російських громадян до серйозних інцидентів, які сталися в Чорногорії в день голосування. За його словами, ці події чорногорська влада зараз розслідує.

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі «категорично» заперечують можливість «офіційної причетності» Росії до спроби захоплення влади в Чорногорії.