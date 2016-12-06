НАТО не буде відповідати пропаганді Росії: Столтенберг закликав до відкритих дебатів
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що Альянс не відповідатиме на пропаганду Російської Федерації також пропагандою.
Про це він сказав за підсумками першого дня засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі.
«Ми не прагнемо конфронтації з Росією, але ми віримо в суверенне право кожної країни вирішувати своє власне майбутнє. Ми віримо у відкриті демократичні суспільства, де ми маємо різні погляди, різні відкриті дебати, які відображають різноманітні політичні позиції різних політичних груп та партій у кожній окремій країні, включаючи право кожної країни визначати свій власний шлях», – заявив Столтенберг.
При цьому він заявив, що «ми бачили деяке збільшення російської присутності на Західних Балканах».
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«Ми не протидіятимемо російській пропаганді за допомогою пропаганди. Ми протистоятимемо їй за допомогою відкритих вільних дебатів, тому що ми віримо, що факти і правда в довгостроковій перспективі превалюватимуть», – сказав Столтенберг.
Він додав, що бачив повідомлення про залученість російських громадян до серйозних інцидентів, які сталися в Чорногорії в день голосування. За його словами, ці події чорногорська влада зараз розслідує.
Як повідомляв УНІАН, у Кремлі «категорично» заперечують можливість «офіційної причетності» Росії до спроби захоплення влади в Чорногорії.