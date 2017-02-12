У павільйоні для гонок бельгійського Вавра 70 осіб отруїлися чадним газом - ЗМІ

01:53, 12 лютого 2017
Світ
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Близько 70 людей отруїлися чадним газом у картинг-центрі в бельгійському Ваврі. У зв'язку з інцидентом у місті введено режим надзвичайно ситуації (НС), пише газета Soir.

У белтгийском Вавре введений режим НС / rtbf.be

За попередніми даними, причиною отруєння стала несправність в системі вентиляції в картинг-центрі, де загалом були присутні близько 150 чоловік, цитує газету 112.ua.

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Відзначається, що в госпіталі Вавра створено кризовий центр. На місце події прибуло кілька бригад рятувальників, медиків і поліцейських.

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Теги: #отруєння#Бельгія