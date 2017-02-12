У павільйоні для гонок бельгійського Вавра 70 осіб отруїлися чадним газом - ЗМІ

За попередніми даними, причиною отруєння стала несправність в системі вентиляції в картинг-центрі, де загалом були присутні близько 150 чоловік, цитує газету 112.ua.

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Відзначається, що в госпіталі Вавра створено кризовий центр. На місце події прибуло кілька бригад рятувальників, медиків і поліцейських.