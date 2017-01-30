У Київській ОДА назвали причину масового отруєння дітей у школі

Про це повідомили у прес-службі Київської обласної державної адміністрації.

«В спеціалізованій школі «Сузір’я» міста Вишгород, де напередодні отруїлися 26 учнів, виявили порушення технології приготування їжі та бактерії групи кишкової палички. А в дитячому садочку села Гоголів Броварського району, де також захворіло 11 дітей, виявлено збудник ротавірусної інфекції», - йдеться у повідомленні.

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Як зауважили в ОДА, за попередніми результатами відібраних на харчоблоці школи зразків харчової продукції, зокрема, печива «по-домашньому» та змивів із технологічного обладнання і кухонного посуду, виявлено бактерії групи кишкової палички, яка могла спричинити спалах гострих кишкових інфекцій серед учнів.

«Наявність виділеної умовно патогенної мікрофлори свідчить про порушення технології приготування страв та недотримання санепідрежиму на харчоблоці», – пояснили в Київському обласному лабораторному центрі.

Також під час перевірки було встановлено, що жарова шафа не забезпечує необхідний температурний режим приготування страв, а до роботи на харчоблоці допущено двох працівників без проходження медичних обстежень.

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Голова Київської ОДА Олександр Горган доручив за результатами висновків Лабораторного центру провести службове розслідування, встановити ступінь відповідальності посадовців та покарати винних в отруєнні дітей.

В облдержадміністрації нагадали, що 27 січня у двох різних районах Київської області сталося масове отруєння дітей. Загалом отруїлися 37 дітей і 2 дорослих. У Броварському районі в дитячому садку села Гоголів отруїлися 11 дітей і 2 дорослих. У вишгородській школі №3 «Сузір’я» отруїлися 26 дітей.