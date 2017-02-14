НАТО у відповідь на агресію РФ формує 4 багатонаціональні батальйони у Польщі і Прибалтиці

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом.

"У відповідь на агресивні дії Росії проти України НАТО розміщує чотири сильні багатонаціональні бойові групи в Литві, Естонії, Латвії та Польщі. Німецькі та бельгійські військові загони тільки прибувають до Литви. Посилаючи сильний сигнал, союзники НАТО виступають єдиним фронтом і атака на будь-кого з нас отримає відповідь із боку сил усього Альянсу", - наголосив Столтенберг.

Він сказав, що обговорив із прем'єром Литви досягнутий прогрес у розміщенні чотирьох батальйонів.

"І я очікую, що вони стануть повністю функціональними до червня цього року", - заявив Столтенберг.

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Окрім того, він висловив упевненість, що Сполучені Штати зберігатимуть прихильність Альянсу, трансатлантичним зв'язкам, але також і суверенітету й територіальній цілісності всіх європейських країн, у тому числі це стосується України. У цьому зв'язку очільник НАТО з нетерпінням очікує на завтрашню зустріч із міністром оборони США Джеймсом Меттісом.

"Причина того, чому НАТО зараз посилює свою військову присутність на східних рубежах Альянсу, полягає в агресивних діях проти України з боку Росії, яка незаконно анексувала Крим та дестабілізує східну Україну", - заявив Столтенберг.

Також він нагадав про заяву місії США на Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, коли була висловлена рішуча підтримка Україні та підтримка економічним санкціям проти РФ.

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Говорячи про дві телефонні розмови з президентом США Дональдом Трампом, Столтенберг заявив, що новий лідер США також підтримує двоєдиний підхід до Росії, який полягає в тому, що окрім інвестування в сильну оборону й політику стримування агресивних дій РФ, Альянс одночасно може брати участь у політичному діалозі з Росією.

З цієї причини генеральний секретар Альянсу зазначив, що не бачить жодних суперечностей між підтриманням політичного діалогу з Росією, збереженням політичних каналів для комунікації з РФ та збереженням прихильності до зміцнення колективної безпеки країн - членів НАТО.

"Це позиція НАТО, й це також позиція президента Трампа, яку він висловив мені під час нашої розмови", - сказав Столтенберг.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2016 року Столтенберг назвав країни, які погодилися бути частиною багатонаціональної бригади, що посилить присутність Альянсу в регіоні Чорного моря, а також назвав країни - члени, які сформують багатонаціональні батальйони на східних кордонах НАТО.

"Я гордий повідомити, що багато інших союзників підтвердили свій внесок у ці сили. Албанія, Італія, Польща, Словенія зроблять свій внесок у батальйон під лідерством Канади в Латвії. Бельгія, Хорватія, Франція, Люксембург, Нідерланди та Норвегія приєднаються до батальйону під лідерством Німеччини в Литві. Данія, Франція зроблять свій внесок у батальйон під лідерством Великої Британії в Естонії. Румунія та Велика Британія приєднаються до батальйону під лідерством США в Польщі", - повідомив він.