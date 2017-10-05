Подруга вбивці з Лас-Вегаса заявила, що нічого не знала про його плани (відео)

Меріл Денлі – подруга Стівена Паддока, який розстріляв у Лас-Вегасі десятки людей, заявила, що нічого не знала про його плани. Про це повідомляє Associated Press.

"Він ніколи не говорив і не робив нічого такого, про що мені було відомо, що яким-небудь чином могло б натякнути мені, що станеться щось жахливе, як-то, що сталося", - йдеться в заяві, яку оприлюднив її адвокат.

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При цьому вона зазначила, що Паддок був "доброю, турботливою і тихою людиною".

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Стівен Паддок розстріляв натовп на фестивалі кантрі-музики в Лас-Вегасі. Були вбиті 59 чоловік, поранення отримали 515. На фестивалі були присутні близько 20 тисяч глядачів. Паддок вів вогонь з 32-го поверху готелі Mandalay Bay. На момент прибуття бійців спецназу Паддок вистрілив собі в голову. Як з'ясувалося, свій арсенал зброї вбивця збирав протягом 20 років.