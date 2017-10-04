Розстріл у Лас-Вегасі: опубліковано відео з нагрудної камери поліцейського

Поліція Лас-Вегаса опублікувала відео, зняте за допомогою нагрудної камери одного з офіцерів, на якому чути стрілянину на концерті, жертвами якої стали 59 людей.

Глава місцевої поліції Джо Ломбардо розповів, що всього у розпорядженні правоохоронців є 67 відеороликів з натільних камер, передає Los Angeles Times.

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На відео показана невелика частина трагічних подій, жертв на ньому не видно, чути звуки пострілів й переговори поліцейських.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Стівен Паддок розстріляв натовп на фестивалі кантрі-музики в Лас-Вегасі. Були вбиті 59 людей, поранення отримали 515. На фестивалі були присутні близько 20 тисяч глядачів. Паддок вів вогонь з 32-го поверху готелі Mandalay Bay. На момент прибуття бійців спецназу Паддок вистрілив собі в голову. Як з'ясувалося, свій арсенал зброї вбивця збирав протягом 20 років.