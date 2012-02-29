Путін погодився перевести генконсульство України з Тюмені на Урал

Уряд Росії погодився з переведенням Генерального консульства України з Тюмені до Єкатеринбурга.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, відповідне розпорядження підписав прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.

«Рекомендувати уряду Свердловської області виділити в установленому порядку для Генерального консульства України в Єкатеринбурзі службове і житлове приміщення на умовах їх оренди або придбання українською стороною у власність, а також вирішити інші організаційні питання, пов`язані з розміщенням вказаного Генерального консульства», - йдеться у повідомленні.

До консульського округу увійдуть території Курганської, Свердловської, Тюменської і Челябінської областей, а також Ханти-Мансійського автономного округу – Югри і Ямало-Ненецького автономного округу.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого у Нижньому Новгороді відкрилося Генеральне консульство України.

Раніше уряд РФ погодився з переведенням Генерального консульства України з Владивостока до Новосибірська.

На даний момент на території РФ, окрім Владивостока і Тюмені, генконсульства України працюють у Санкт-Петербурзі і Ростові-на-Дону, також працює консульський відділ при Посольстві України в Москві.